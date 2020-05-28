В Украине выросла суточная заболеваемость COVID-19, в целом заразились уже более 22,3 тыс. человек
Об этом сообщает пресс-служба МЗ.
В течение суток 27 мая было зафиксировано новых 477 случаев. Накануне, 26 мая, было зафиксировано 321 новое заражение.
По регионам эпидемия пока распространяется следующим образом:
Винницкая область - 947 случаев;
Волынская область - 851 случай;
Днепропетровская область - 920 случаев;
Донецкая область - 158 случаев;
Житомирская область - 673 случая;
Закарпатская область - 1124 случая;
Запорожская область - 425 случаев;
Ивано-Франковская область - 1339 случаев;
Кировоградская область - 495 случаев;
г. Киев - 2793 случая;
Киевская область - 1517 случаев;
Львовская область - 1513 случаев;
Луганская область - 45 случаев;
Николаевская область - 282 случая;
Одесская область - 861 случай;
Полтавская область - 268 случаев;
Ривненская область - 1588 случаев;
Сумская область - 166 случаев;
Тернопольская область - 1131 случай;
Харьковская область - 981 случай;
Херсонская область - 177 случаев;
Хмельницкая область - 386 случаев;
Черновицкая область - 3201 случай;
Черкасская область - 401 случай;
Черниговская область - 140 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 28 мая 2020 г. в Центр поступило 1110 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 55995 сообщений о подозрении на COVID-19.
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