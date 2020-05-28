В Украине уровень безработицы достигнет пика во втором квартале, - Нацбанк

28 мая, 2020, 17:18

В Украине уровень безработицы, обусловленной пандемией коронавируса, достигнет пика во втором квартале и составит 11,5%

Об этом на ежегодной исследовательской конференции "Рынок труда и монетарная политика" заявил председатель НБУ Яков Смолий, сообщает Укринформ.

"Мы ожидаем, что в нашей стране обусловленный коронакризисом уровень безработицы достигнет пика во втором квартале. Это - 11,5% против 8,2% в прошлом году", - подчеркнул Смелый.

Глава НБУ отметил, что вместе с постепенным смягчением карантинных мер, которое началось в конце мая, и восстановлением экономики уровень безработицы также пойдет на спад во второй половине года, хоть и останется выше, чем годом ранее.

Он отметил, увольнение украинцев из-за "замораживания" деловой активности не только усложнило трудоустройство, увеличив нагрузку на одну вакансию, но и продемонстрировало, что легкого решения проблемы трудовой миграции в Украине не будет.

"Часть украинцев, работающих за рубежом, даже не возвращались домой при введении карантина, поскольку их, в частности, пугала перспектива поиска работы в Украине. А те, кто вернулся, теперь вынуждены конкурировать с "местными" уволенными за рабочие места с не всегда сопоставимы зарплатами. Поэтому они начали снова уезжать на заработки за границу, как только началось смягчение карантина, ведь в той же Польше потребность в украинских работниках никуда не исчезла", - отметил Смолий.

Напомним, по состоянию на 20 мая количество официально зарегистрированных безработных в Украине составило 501 тыс. человек, и это на 64% больше, чем год назад.

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