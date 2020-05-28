В Сингапуре мужчину посадили на 4 месяца в тюрьму за пост о коронавирус на Facеebook

28 мая, 2020, 15:58

В Сингапуре таксиста посадили на 4 месяца за пост о COVID-19, несмотря на то, что он удалил его через 15 минут после публикации

Об этом сообщает Reuters.

В своем посте сингапурец утверждал, что продуктовые магазины могут закрыть при новых карантинных ограничениях, поэтому призвал других запасаться продуктами.

Отмечается, что человек опубликовал пост в частной группе в соцсети, где около 7500 участников, и через 15 минут его удалил. Но, несмотря на это, государственный обвинитель потребовал привлечь мужчину к ответственности.

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Сингапур ввел санкции за нарушение правил карантина и распространение дезинформации. За последнее наказывают штрафами в размере до $7 тыс. или арестом на срок до трех лет.