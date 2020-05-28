В Сингапуре мужчину посадили на 4 месяца в тюрьму за пост о коронавирус на Facеebook
Об этом сообщает Reuters.
В своем посте сингапурец утверждал, что продуктовые магазины могут закрыть при новых карантинных ограничениях, поэтому призвал других запасаться продуктами.
Отмечается, что человек опубликовал пост в частной группе в соцсети, где около 7500 участников, и через 15 минут его удалил. Но, несмотря на это, государственный обвинитель потребовал привлечь мужчину к ответственности.
Читайте также: Впервые в истории Сингапур аннулировал паспорт своего гражданина за нарушение условий изоляции
Сингапур ввел санкции за нарушение правил карантина и распространение дезинформации. За последнее наказывают штрафами в размере до $7 тыс. или арестом на срок до трех лет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-
-
Читайте также
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-