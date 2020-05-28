В Николаеве с 1 июня заработают спортивные учреждения, - горсовет
Об этом сообщил отдел информационного обеспечения городского совета.
"В связи с ослаблением карантина с 1 июня разрешено работу инклюзивного-ресурсных центров. Также разрешено посещение занятий в учреждениях профессионально-практической подготовки и государственной квалификационной аттестации в учреждениях профессионального и профессионально-технического образования, подготовительных мероприятий к практической подготовки на производстве, лабораторных работ и тренажерных занятий, получение документов о профессиональном и профессионально-техническоме образовании", - говорится в сообщении.
В первый день лета должны возобновить работу и учреждения физической культуры и спорта, спортивные залы, фитнес-центры. Однако при групповых занятиях их участников не должно быть больше 10 человек.
Работа этих заведений разрешена при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мер.
С 1 июня заработают 64 учреждения дошкольного образования и детский городок "Сказка".
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