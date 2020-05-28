В НАН заявили, что Украина прошла пик заболеваемости COVID-19

28 мая, 2020, 13:26

Глава группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса, Национальной академии Игорь Бровченко заявил, что Украина прошла пик заболеваемости COVID-19

Об этом Бровченко сказал в ходе пресс-конференции, передает РБК-Украина .

"Мы называем пиком максимальное значение, его нельзя избежать. Если у нас нет пика, то мы имеем бесконечность роста. Если понимать пик как резкий рост, а затем падение, то конечно можно сказать, что мы его избежали, но мы не избежали максимума . У нас была фаза плато, она длилась около двух недель, и мы эту фазу плато преодолели. Это плато с точки зрения математики и было пиком. Пик мы прошли, он состоялся, по форме это было плато ", - подчеркнул он.