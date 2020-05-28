В НАН заявили, что Украина прошла пик заболеваемости COVID-19
28 мая, 2020, 13:26
Глава группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса, Национальной академии Игорь Бровченко заявил, что Украина прошла пик заболеваемости COVID-19
Об этом Бровченко сказал в ходе пресс-конференции, передает РБК-Украина .
"Мы называем пиком максимальное значение, его нельзя избежать. Если у нас нет пика, то мы имеем бесконечность роста. Если понимать пик как резкий рост, а затем падение, то конечно можно сказать, что мы его избежали, но мы не избежали максимума . У нас была фаза плато, она длилась около двух недель, и мы эту фазу плато преодолели. Это плато с точки зрения математики и было пиком. Пик мы прошли, он состоялся, по форме это было плато ", - подчеркнул он.
- По состоянию 28 мая, в Украине зафиксировано 22 382 случая заражения коронавирусом COVID-19, из них 669 - смертельные, 8439 пациентов выздоровели.
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