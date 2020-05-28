 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ НАН заявили, что Украина прошла пик заболеваемости COVID-19

В НАН заявили, что Украина прошла пик заболеваемости COVID-19


фото: reuters
Глава группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса, Национальной академии Игорь Бровченко заявил, что Украина прошла пик заболеваемости COVID-19

Об этом Бровченко сказал в ходе пресс-конференции, передает РБК-Украина .

"Мы называем пиком максимальное значение, его нельзя избежать. Если у нас нет пика, то мы имеем бесконечность роста. Если понимать пик как резкий рост, а затем падение, то конечно можно сказать, что мы его избежали, но мы не избежали максимума . У нас была фаза плато, она длилась около двух недель, и мы эту фазу плато преодолели. Это плато с точки зрения математики и было пиком. Пик мы прошли, он состоялся, по форме это было плато ", - подчеркнул он.

  • По состоянию 28 мая, в Украине зафиксировано 22 382 случая заражения коронавирусом COVID-19, из них 669 - смертельные, 8439 пациентов выздоровели.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 мая, 2020 четверг

больше новостей

28 мая, 2020 четверг

27 мая, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать