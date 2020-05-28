В МИД появилась новая должность - спецпредставитель по вопросам санкционной политики
28 мая, 2020, 14:10
28 мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назначил посла по особым поручениям Алексея Макеева на вновь созданную должность - специального представителя по вопросам санкционной политики
Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства в Facebook.
Макеев будет заниматься координацией деятельности министерства и взаимодействием с ключевыми международными партнерами по санкционной политике.
"Назначение Алексея Макеева создаст надлежащие условия для работы МИД во исполнение требований Закона Украины "О санкциях ", а также будет способствовать координации усилий Украины с ключевыми странами и международными институтами для усиления давления на Российскую Федерацию как на государство-агрессора за нарушение международного права и прав человека ", - заявили в МИД.
- До назначения Макеев возглавлял политический департамент МИД.
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