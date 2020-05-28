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Espreso.tvОбществоВ Киеве начали делать ИФА-тесты на коронавирус, - Кличко

В Киеве начали делать ИФА-тесты на коронавирус, - Кличко


фото: reuters
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о начале ИФА-тестирования медиков на COVID-19

Об этом он заявил на брифинге, передает Еспресо.TV .

"2 дня назад в столице начали ИФА-тестирования работников скорой помощи, в первую очередь, это бригады медиков, которые выезжали к больным с подозрением на коронавирус. Также до конца недели будут протестированы медики родильных домов", - сказал Кличко.

ИФА-тестирования - показывает наличие у человека антител к коронавируса.

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