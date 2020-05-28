Усик узнал новую дату "многострадального" боя против Чисоры

28 мая, 2020, 13:27

Промоутер Александра Усика Эдди Хирн заявил, что перенесенный бой украинского боксера против британца Дерека Чисоры состоится в конце августа 2020 года

Об этом сообщает Ringpolska .

По словам Хирна, второй поединок Усика в супертяжелом весе против Чисоры запланировано на конец августа за пределами Великобритании.

"Мы ведем переговоры по этому вопросу. Многие страны приходят к нам, и это может быть единственным способом проведения таких боев в ближайшие месяцы. Мы еще должны согласовать все с стриминговой платформой DAZN, но после нашего выступления в Саудовской Аравии они поняли, что не все обязательно должно происходить в США ", - сказал Хирн, который имел в виду чемпионский бой британца Энтони Джошуа против американца Энди Руиса, который организовали в декабре 2019 году в Саудовской Аравии.

Бой Усика против Чисоры должен состояться 23 мая, но был перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Напомним, 28 мая чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри назвал Александра Усика среди боксеров, которых он собирается побить .

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