Украинский чемпион заявил, что промоутеры испортили ему карьеру

28 мая, 2020, 10:30

Украинский боксер Евгений Хитров заявил, что в конце года поменяет промоутеров, которые портят ему карьеру

Об этом сообщает Общественное:Спорт в facebook.

По словам Хитрова, он в декабре прекратит сотрудничество с промоутерской компанией DiBella Entertainment, с которой у него заканчивается контракт.

"На самом деле, у меня не лучшие в мире промоутеры, так что я не знаю, будут ли бои до конца года. Тем более с ситуацией, которая сложилась. У меня заканчивается контракт в декабре. Надеюсь, на этом я попрощаюсь со своими« лучшими в мире "промоутерами и буду искать другие варианты", - сказал Хитров.

Несмотря на это боксер заявил, что не собирается возвращаться из США в Украину, поскольку считает это шагом назад.

"В ближайшем будущем я планирую боксировать, не собираюсь завершать карьеру. На самом деле, вернуться в Украину - это хорошо, это мой дом. Но это будет шаг назад для моей карьеры. Я еще не собираюсь заканчивать. И в Украину пока возвращаться не собираюсь ", - отметил Хитров.

31-летний Евгений Хитров является чемпионом мира-2011 среди любителей в категории до 75 кг. Среди профессионалов провел 22 поединка, одержал 20 побед и потерпел 2 поражений. Украинец сейчас выступает во втором среднем весе (до 76,2 кг).

27 мая стало известно, что непобедимый украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко планирует провести следующий бой в конце июля в Киеве.

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