ТКГ договорилась о согласовании списков на обмен пленными, - ОП

28 мая, 2020, 12:07

Во время заседания видеоконференции Трехсторонней контактной группы стороны договорились относительно обсуждения на следующем заседании списков на обмен пленными

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"В рамках работы гуманитарной группы была достигнута договоренность по обсуждению на следующем заседании сформированных списков на взаимном освобождении удерживаемых лиц", - говорится в сообщении.

Представители СММ ОБСЕ сообщили о том, что патрули зафиксировали тяжелую техники на территории ОРДЛО.

Продолжаются консультации по полной и всеобъемлющей реализации режима прекращения огня и обновленного плана разминирования как необходимых условий для продолжения процесса разведения сил и средств.

Стороны продолжили обсуждение открытия новых КПВВ на линии разграничения, в частности в Золотом. Также о забезпеченняперетину КПВВ абитуриентами в пределах вступительной кампании, определив это гуманитарной основанием.

Во время работы экономической группы украинская сторона подчеркнула, что восстановление банковской системы, системы налогообложения может произойти в соответствии с законодательством Украины. Российская сторона не возражала против важности верховенства украинского законодательства на временно неподконтрольной территории.