ТКГ договорилась о согласовании списков на обмен пленными, - ОП
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"В рамках работы гуманитарной группы была достигнута договоренность по обсуждению на следующем заседании сформированных списков на взаимном освобождении удерживаемых лиц", - говорится в сообщении.
Представители СММ ОБСЕ сообщили о том, что патрули зафиксировали тяжелую техники на территории ОРДЛО.
Продолжаются консультации по полной и всеобъемлющей реализации режима прекращения огня и обновленного плана разминирования как необходимых условий для продолжения процесса разведения сил и средств.
Стороны продолжили обсуждение открытия новых КПВВ на линии разграничения, в частности в Золотом. Также о забезпеченняперетину КПВВ абитуриентами в пределах вступительной кампании, определив это гуманитарной основанием.
Во время работы экономической группы украинская сторона подчеркнула, что восстановление банковской системы, системы налогообложения может произойти в соответствии с законодательством Украины. Российская сторона не возражала против важности верховенства украинского законодательства на временно неподконтрольной территории.
Читайте также
-
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-
-
Читайте также
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-