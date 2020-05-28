 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоТКГ договорилась о согласовании списков на обмен пленными, - ОП

ТКГ договорилась о согласовании списков на обмен пленными, - ОП

Во время заседания видеоконференции Трехсторонней контактной группы стороны договорились относительно обсуждения на следующем заседании списков на обмен пленными

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"В рамках работы гуманитарной группы была достигнута договоренность по обсуждению на следующем заседании сформированных списков на взаимном освобождении удерживаемых лиц", - говорится в сообщении.

Представители СММ ОБСЕ сообщили о том, что патрули зафиксировали тяжелую техники на территории ОРДЛО.

Продолжаются консультации по полной и всеобъемлющей реализации режима прекращения огня и обновленного плана разминирования как необходимых условий для продолжения процесса разведения сил и средств.

Стороны продолжили обсуждение открытия новых КПВВ на линии разграничения, в частности в Золотом. Также о забезпеченняперетину КПВВ абитуриентами в пределах вступительной кампании, определив это гуманитарной основанием.

Во время работы экономической группы украинская сторона подчеркнула, что восстановление банковской системы, системы налогообложения может произойти в соответствии с законодательством Украины. Российская сторона не возражала против важности верховенства украинского законодательства на временно неподконтрольной территории.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 мая, 2020 четверг

больше новостей

28 мая, 2020 четверг

27 мая, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать