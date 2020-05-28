Сутки в зоне ООС: оккупанты применили запрещенные минометы, гранатометы и пулеметы

28 мая, 2020, 07:23

В среду, 27 мая, российские войска на Донбассе 7 раз обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм и 82-мм минометов

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Новотроицкого противник утром обстрелял украинские оборонные укрепления из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, вечером - из гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Широкино враг применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Вблизи Старогнатовки оккупанты обстреляли оборонительные укрепления украинских военных из стрелкового оружия.

В утренние часы бойцы ООС возле Марьинки заметили пролет вражеского беспилотника, который был сбит из штатного вооружения.

По опорным пунктам в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики открывали огонь из минометов запрещенных калибров и гранатометов.

Так, из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых и противотанковых гранатометов российские террористы стреляли возле населенного пункта Луганское. Неподалеку Крымского и Новолуганского оккупанты использовали 82-мм минометы.

Украинские военные ответили оккупантам из дежурных огневых средств.

27 мая потерь среди бойцов ООС вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано.