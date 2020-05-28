Сутки в зоне ООС: оккупанты применили запрещенные минометы, гранатометы и пулеметы
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Новотроицкого противник утром обстрелял украинские оборонные укрепления из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, вечером - из гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Широкино враг применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Вблизи Старогнатовки оккупанты обстреляли оборонительные укрепления украинских военных из стрелкового оружия.
В утренние часы бойцы ООС возле Марьинки заметили пролет вражеского беспилотника, который был сбит из штатного вооружения.
По опорным пунктам в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики открывали огонь из минометов запрещенных калибров и гранатометов.
Так, из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых и противотанковых гранатометов российские террористы стреляли возле населенного пункта Луганское. Неподалеку Крымского и Новолуганского оккупанты использовали 82-мм минометы.
Украинские военные ответили оккупантам из дежурных огневых средств.
27 мая потерь среди бойцов ООС вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано.
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