Сумасшедший заряд энергии: Украинская чемпионка-красавица показала, как тренируется на побережье моря

28 мая, 2020, 20:21

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид обнародовала фото с тренировки на морском побережье в Одессе

Фотографию Билодид выложила в Instagram.

"Тренировка у моря, что может быть лучше для спортсменов. Лично для меня, море - это сумасшедший заряд энергии, который способствует улучшению плодотворных тренировок и физической формы. А когда еще и теплая погода, то тренировки превращаются в сплошное удовольствие. Вот бы целый год тренироваться в таких климатических условиях и дышать морским воздухом!" - написала Билодид.

19-летняя Дарья Билодид является двукратной чемпионкой мира в категории до 48 кг.

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