 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортСумасшедший заряд энергии: Украинская чемпионка-красавица показала, как тренируется на побережье моря

Сумасшедший заряд энергии: Украинская чемпионка-красавица показала, как тренируется на побережье моря


фото: Instagram
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид обнародовала фото с тренировки на морском побережье в Одессе

Фотографию Билодид выложила в Instagram.

"Тренировка у моря, что может быть лучше для спортсменов. Лично для меня, море - это сумасшедший заряд энергии, который способствует улучшению плодотворных тренировок и физической формы. А когда еще и теплая погода, то тренировки превращаются в сплошное удовольствие. Вот бы целый год тренироваться в таких климатических условиях и дышать морским воздухом!" - написала Билодид.

19-летняя Дарья Билодид является двукратной чемпионкой мира в категории до 48 кг.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тренировки у моря, что может быть лучше для спортсменов Лично для меня, море-это сумасшедший заряд энергии, який способствует улучшению плодотворных тренировок и физической формы) А когда ещё и тёплая погода, то тренировки превращаются в сплошное удовольствие) Вот бы круглогодично тренироваться в таких климатических условиях и дышать морским воздухом! #training #sea

Публикация от DARIA BILODID (@ dariabilodid7)

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 мая, 2020 четверг

больше новостей

28 мая, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать