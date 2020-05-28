Сумасшедший заряд энергии: Украинская чемпионка-красавица показала, как тренируется на побережье моря
Фотографию Билодид выложила в Instagram.
"Тренировка у моря, что может быть лучше для спортсменов. Лично для меня, море - это сумасшедший заряд энергии, который способствует улучшению плодотворных тренировок и физической формы. А когда еще и теплая погода, то тренировки превращаются в сплошное удовольствие. Вот бы целый год тренироваться в таких климатических условиях и дышать морским воздухом!" - написала Билодид.
19-летняя Дарья Билодид является двукратной чемпионкой мира в категории до 48 кг.
Тренировки у моря, что может быть лучше для спортсменов Лично для меня, море-это сумасшедший заряд энергии, який способствует улучшению плодотворных тренировок и физической формы) А когда ещё и тёплая погода, то тренировки превращаются в сплошное удовольствие) Вот бы круглогодично тренироваться в таких климатических условиях и дышать морским воздухом! #training #sea
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