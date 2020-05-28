Спасут не одну жизнь - Марина Порошенко передала в Александровскую больницу Киева 5 аппаратов ИВЛ, пульсоксиметры и защитные костюмы
Марина Порошенко подчеркнула, что Александровская больница является ведущей в борьбе с коронавирусом в Киеве: "Я думаю, что здесь собрался коллектив врачей, которые действительно имеют тот необходимый опыт и являются одними из лучших в борьбе с коронавирусом".
"Мы все хорошо знаем, что для того, чтобы преодолеть любую болезнь, врачам нужны и современные медицинские средства лечения - это и современное оборудование, и лекарства. И не менее важно, когда врач сталкивается с вирусной инфекцией, это средства защиты самого врача ", - отметила жена пятого президента Украины.
Она отметила, что в настоящее время статистика заболеваемости COVID-19 в Украине является неутешительной, поскольку каждый пятый больной - это врач.
"Благотворительный Фонд Порошенко, "Европейская Солидарность" передали сегодня Александровской больнице 20 пульсоксиметров для того, чтобы измерять насыщение крови кислородом. Также было отремонтировано 5 аппаратов ИВЛ. И для того, чтобы врачи могли чувствовать себя в безопасности, когда они оказывают медицинскую помощь, мы передаем 150 защитных медицинских костюмов высокой степени защиты ", - сообщила Марина Порошенко.
"Я хочу от всего сердца поблагодарить врачей Александровской больницы за ту работу, которую они делают. Они лечат, спасают жизни украинцев. И очень важно их поддержать. Я призываю всех - давайте вместе поддерживать друг друга, поддерживать наших врачей и объединим наши усилия в борьбе с этой бедой ", - сказала Марина Порошенко.
Жена пятого президента Украины также отметила, что для нее помощь именно Александровской больницы особенно важна - много лет она работала именно в этой больнице и хорошо знает, насколько важна ежедневная работа медиков.
Главный врач Александровской клинической больницы Людмила Антоненко выразила благодарность Фонду Порошенко и Марине Порошенко за благотворительную помощь.
"Это для нас сверхважно. Александровская больница является одной из базовых больниц в борьбе с Коронавирусной болезнью, мы принимаем тяжелых больных, нуждающихся в искусственной вентиляции легких. И для нас такая помощь очень важна", - подчеркнула она.
По словам Людмилы Антоненко, ежедневно, учитывая большое количество больных, которые находятся в больнице, врачи и весь медицинский персонал используют очень много средств индивидуальной защиты - в день тратится до 100 и более костюмов. Она подчеркнула важность предоставления больнице аппаратов ИВЛ, так как медучреждение потенциально готово к возможному массовому поступлению больных COVID-19, а также ко второй волне заболевания.
"Поэтому сегодняшняя помощь от благотворительного Фонда Порошенко для нас очень важна. Отремонтированные 5 аппаратов ИВЛ стопроцентно спасут не одну жизнь", - подчеркнула главный врач.
В целом Фонд Порошенко профинансировал ремонт и обеспечение расходниками 48 аппаратов ИВЛ, а также совместно с компанией РОШЕН купил 130 тыс. защитных костюмов, 10 рентген-аппаратов, 10 тыс. защитных очков, комплекты реанимационного оборудования для больниц по всей стране.
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