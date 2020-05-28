Скандал с пищевым конкурсом для Интерсити: Укрзализныця уволила руководство филиала, - глава правления
28 мая, 2020, 09:37
Укрзализныця уволила руководство своего филиала "Украинская железнодорожная скоростная компания" из-за сделки с закупкой еды
Об этом сообщил глава правления Укрзализныци Иван Юрик в Facebook.
"Когда участники торгов хотят предложить большую цену, но их искусственно ограничивают в этом - это не честный конкурс! И минус миллионы на счета компании и сомнения в надежности качества услуг для пассажиров", - написал он.
Юрик добавил, что проверка выявила грубые нарушения в филиале "при организации отбора контрагента по питанию в скоростных поездах "Интерсити".
Руководство освободили и планируют объявить конкурс на эти должности.
"В ближайшее время будет проведен прозрачный и конкурентный отбор с соблюдением законодательства", - пообещал руководитель УЗ
- Напомним, 14 мая состоялся аукцион по выбору подрядчика, который должен кормить пассажиров "Интерсити" и "Интерсити+".
- Компания "Гринед" предложила на аукционе ежемесячное вознаграждение УЗШК в 4 млн 25 тыс. грн, что на 25 тыс. грн больше, чем у ближайшего конкурента.
- Таким образом, почти неизвестная компания без опыта и с оффшорными счетами "обошла" своеобразных гигантов вроде "Сокар", "Вог" и даже "дочку" известной австрийской компании "К Энд Ко".
- Укрзализныця назначила проверку конкурса по отбору поставщика питания для скоростных поездов, который был организован филиалом "Украинской железнодорожной скоростной компании"
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