Скандал с пищевым конкурсом для Интерсити: Укрзализныця уволила руководство филиала, - глава правления

28 мая, 2020, 09:37

Укрзализныця уволила руководство своего филиала "Украинская железнодорожная скоростная компания" из-за сделки с закупкой еды

Об этом сообщил глава правления Укрзализныци Иван Юрик в Facebook.

"Когда участники торгов хотят предложить большую цену, но их искусственно ограничивают в этом - это не честный конкурс! И минус миллионы на счета компании и сомнения в надежности качества услуг для пассажиров", - написал он.

Юрик добавил, что проверка выявила грубые нарушения в филиале "при организации отбора контрагента по питанию в скоростных поездах "Интерсити".

Руководство освободили и планируют объявить конкурс на эти должности.

"В ближайшее время будет проведен прозрачный и конкурентный отбор с соблюдением законодательства", - пообещал руководитель УЗ