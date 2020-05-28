 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСкандал с пищевым конкурсом для Интерсити: Укрзализныця уволила руководство филиала, - глава правления

Скандал с пищевым конкурсом для Интерсити: Укрзализныця уволила руководство филиала, - глава правления


фото: facebook.com/ivan.yuryk
Укрзализныця уволила руководство своего филиала "Украинская железнодорожная скоростная компания" из-за сделки с закупкой еды

Об этом сообщил глава правления Укрзализныци Иван Юрик в Facebook.

"Когда участники торгов хотят предложить большую цену, но их искусственно ограничивают в этом - это не честный конкурс! И минус миллионы на счета компании и сомнения в надежности качества услуг для пассажиров", - написал он.

Юрик добавил, что проверка выявила грубые нарушения в филиале "при организации отбора контрагента по питанию в скоростных поездах "Интерсити".

Руководство освободили и планируют объявить конкурс на эти должности.

"В ближайшее время будет проведен прозрачный и конкурентный отбор с соблюдением законодательства", - пообещал руководитель УЗ

  • Напомним, 14 мая состоялся аукцион по выбору подрядчика, который должен кормить пассажиров "Интерсити" и "Интерсити+".
  • Компания "Гринед" предложила на аукционе ежемесячное вознаграждение УЗШК в 4 млн 25 тыс. грн, что на 25 тыс. грн больше, чем у ближайшего конкурента.
  • Таким образом, почти неизвестная компания без опыта и с оффшорными счетами "обошла" своеобразных гигантов вроде "Сокар", "Вог" и даже "дочку" известной австрийской компании "К Энд Ко".
  • Укрзализныця назначила проверку конкурса по отбору поставщика питания для скоростных поездов, который был организован филиалом "Украинской железнодорожной скоростной компании"

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 мая, 2020 четверг

больше новостей

28 мая, 2020 четверг

27 мая, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать