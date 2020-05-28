Швырнул яйцом в голову: Неймар устроил дурацкий пранк с сыном
28 мая, 2020, 21:20
Бразильский футболист Неймар выложил в сеть видео, на котором он разыграл собственного сына в пранке с теннисными шариками и куриным яйцом
Ролик Неймар выложил в Instagram.
На видео он бросает своему 8-летнему сыну шарики для настольного тенниса, чтобы тот головой переправлял их в ящик, стоящий рядом. После нескольких попыток, Неймар достал куриное яйцо и бросил его парню на голову.
"День троллинга с сыном", - написал Неймар.
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