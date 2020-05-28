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Espreso.tvСпортШвырнул яйцом в голову: Неймар устроил дурацкий пранк с сыном

Швырнул яйцом в голову: Неймар устроил дурацкий пранк с сыном


фото: Getty Images
Бразильский футболист Неймар выложил в сеть видео, на котором он разыграл собственного сына в пранке с теннисными шариками и куриным яйцом

Ролик Неймар выложил в Instagram.

На видео он бросает своему 8-летнему сыну шарики для настольного тенниса, чтобы тот головой переправлял их в ящик, стоящий рядом. После нескольких попыток, Неймар достал  куриное яйцо и бросил его парню на голову.

"День троллинга с сыном", - написал Неймар.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día de trolagem com o filho

Публикация от ene10ta Érre neymarjr (@neymarjr)

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