Швырнул яйцом в голову: Неймар устроил дурацкий пранк с сыном

28 мая, 2020, 21:20

Бразильский футболист Неймар выложил в сеть видео, на котором он разыграл собственного сына в пранке с теннисными шариками и куриным яйцом

Ролик Неймар выложил в Instagram.

На видео он бросает своему 8-летнему сыну шарики для настольного тенниса, чтобы тот головой переправлял их в ящик, стоящий рядом. После нескольких попыток, Неймар достал куриное яйцо и бросил его парню на голову.

"День троллинга с сыном", - написал Неймар.

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