СБУ поймала заместителя председателя харьковского райсуда на взятке

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительной версии следствия, судья планировала получить $4 тыс. за счет фигуранта уголовного дела. Такую сумму обвиняемый должен был отдать за возвращение ему $30 тыс., изъятых во время обыска.

При этом средства не были предметом преступления и не содержали следов преступного приобретения.

Разоблачили судью сразу после получения взятки на работе.

По факту совершения преступления принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом проводятся следственные действия.