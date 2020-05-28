СБУ поймала заместителя председателя харьковского райсуда на взятке
28 мая, 2020, 08:27
Оперативники СБУ разоблачили заместителя председателя райсуда Харькова при получении взятки
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По предварительной версии следствия, судья планировала получить $4 тыс. за счет фигуранта уголовного дела. Такую сумму обвиняемый должен был отдать за возвращение ему $30 тыс., изъятых во время обыска.
При этом средства не были предметом преступления и не содержали следов преступного приобретения.
Разоблачили судью сразу после получения взятки на работе.
По факту совершения преступления принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом проводятся следственные действия.
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