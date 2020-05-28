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Espreso.tvОбществоСБУ поймала заместителя председателя харьковского райсуда на взятке

СБУ поймала заместителя председателя харьковского райсуда на взятке


фото: СБУ
Оперативники СБУ разоблачили заместителя председателя райсуда Харькова при получении взятки

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительной версии следствия, судья планировала получить $4 тыс. за счет фигуранта уголовного дела. Такую сумму обвиняемый должен был отдать за возвращение ему $30 тыс., изъятых во время обыска.

При этом средства не были предметом преступления и не содержали следов преступного приобретения.

Разоблачили судью сразу после получения взятки на работе.

По факту совершения преступления принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом проводятся следственные действия.

 

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