Россия может пойти на силовые действия для возобновления поставок днепровской воды в Крым, - Чубаров
Об этом Чубаров сказал в комментарии проекту Криым.Реалии .
Он не исключает, что Россия может пойти на силовые действия, а так называемая третья сторона будет убеждать Украину восстановить водоснабжение полуострова.
"Скорее всего, россияне могут привлечь третью сторону. Так уже было в 2015 году, когда в Крым перестала поступать электроэнергия. Тогда как посредники были, в том числе, участники нормандской четверки. Они обращались к президенту Порошенко, чтобы он обеспечил поставку электроэнергии" , - сказал Чубаров.
Он отметил, что воды в Крыму вскоре может не хватать для военных нужд российской армии. Тогда, говорит председатель Меджлиса, не исключено силовое давление российской стороны на Украину.
"Я просто исхожу из того, что воды в Крыму буквально через полтора месяца практически не хватит даже на военные нужды. Если не будет по-другому вода поставляться в Крым, они могут пойти на силовые действия. Силовые действия означают продвижение войск для обеспечения контроля в той местности, откуда вода может поставляться в Крым", - предположил Чубаров.
- Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.
- Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.
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