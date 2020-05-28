Россия может пойти на силовые действия для возобновления поставок днепровской воды в Крым, - Чубаров

28 мая, 2020, 20:22

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал быть максимально внимательными в ближайшие месяцы к событиям, которые будут связаны с поставками днепровской воды в аннексированный Крым

Об этом Чубаров сказал в комментарии проекту Криым.Реалии .

Он не исключает, что Россия может пойти на силовые действия, а так называемая третья сторона будет убеждать Украину восстановить водоснабжение полуострова.

"Скорее всего, россияне могут привлечь третью сторону. Так уже было в 2015 году, когда в Крым перестала поступать электроэнергия. Тогда как посредники были, в том числе, участники нормандской четверки. Они обращались к президенту Порошенко, чтобы он обеспечил поставку электроэнергии" , - сказал Чубаров.

Он отметил, что воды в Крыму вскоре может не хватать для военных нужд российской армии. Тогда, говорит председатель Меджлиса, не исключено силовое давление российской стороны на Украину.

"Я просто исхожу из того, что воды в Крыму буквально через полтора месяца практически не хватит даже на военные нужды. Если не будет по-другому вода поставляться в Крым, они могут пойти на силовые действия. Силовые действия означают продвижение войск для обеспечения контроля в той местности, откуда вода может поставляться в Крым", - предположил Чубаров.