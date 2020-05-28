"Вместо помощи - постоянный пиар": Синютка раскритиковал власть за бездумные действия во время эпидемии коронавируса
Об этом в эфире ток-шоу "Говорит Большой Львов" 28 мая рассказал нардеп от "ЕС" Олег Синютка.
"Вспомним: власти запретили все, что можно, в начале карантина. Ограничительные меры были нужны, но какой смысл было закрывать библиотеки? Там что, центры коронавируса и очереди? А это пример того, что власть действует бездумно", - рассказал он.
И добавил: "Сегодня на сессии ЛГС рассматривали вопрос "Львов завтра". А может уже надо подумать, что Львов сегодня должен получить? Помните заявления местных чиновников о том, что у нас будет протестировано больше всего людей и самым лучшим образом? А результат где? Анализы в холодильниках лежат по 10 дней и в течение этого времени человек и его семья живут в неизвестности. А городские власти снова пиарятся, что теперь будут другие тесты они теперь будут лучше".
При этом Синютка подчеркнул: чиновники не готовы были и не готовы сейчас осуществлять реальные шаги. Поэтому врачи не защищены и болеют, больницы не подготовлены, люди живут в страхе и неизвестности.
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