"Творческая интеллигенция не разделяет мнений малороссийской власти", - Порошенко выступил в поддержку Центра Довженко, куда пришли с обысками
Об этом пятый президент Украины Петр Порошенко заявил на брифинге в Музее Ивана Гончара, передает Еспресо.TV .
"Может, и к счастью, что творческая интеллигенция не разделяет мнений малороссийской власти. Мы совершенно не пытались и не будем делать ничего политического здесь. Потому что речь идет о прекрасном", - прокомментировал ситуацию с обыском ГБР музея политик.
Он добавил, что арест на картины наложен незаконно.
"Мы знаем, что эти глупости закончатся. Мы на это не реагируем. Очень иронично это воспринимаем. Неиронично я воспринимаю сегодняшние обыски в Центре Довженко. Неиронично я воспринимаю факты, когда с января из государственного бюджета ни одной копейки не поступило в Центр Довженко, а они пришли с обысками. Это попытка ограбить или захватить центр. И политически мы точно будем стоять на защите. Думаю, что это очень опасная тенденция, когда всем правоохранительным органам оставили финансирование. Прокуратуре только увеличили, а у культуры забрали", - отметил Петр Порошенко.
- Напомним, 28 мая Национальный центр Александра Довженко сообщил о наступлении состояния неплатежеспособности: оборотные средства предприятия иссякли.
- Несколько часов спустя в Довженко-Центра пришли из СБУ с обысками и изъяли документы.
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