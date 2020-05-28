"Творческая интеллигенция не разделяет мнений малороссийской власти", - Порошенко выступил в поддержку Центра Довженко, куда пришли с обысками

28 мая, 2020, 17:42

Петр Порошенко заявил, что обыски СБУ в Довженко-центре - попытка его ограбить или захватить

Об этом пятый президент Украины Петр Порошенко заявил на брифинге в Музее Ивана Гончара, передает Еспресо.TV .

"Часто малороссийский власть не разделяет мыслей интеллигенции Украины", - отметил Порошенко.

"Может, и к счастью, что творческая интеллигенция не разделяет мнений малороссийской власти. Мы совершенно не пытались и не будем делать ничего политического здесь. Потому что речь идет о прекрасном", - прокомментировал ситуацию с обыском ГБР музея политик.

Он добавил, что арест на картины наложен незаконно.

"Мы знаем, что эти глупости закончатся. Мы на это не реагируем. Очень иронично это воспринимаем. Неиронично я воспринимаю сегодняшние обыски в Центре Довженко. Неиронично я воспринимаю факты, когда с января из государственного бюджета ни одной копейки не поступило в Центр Довженко, а они пришли с обысками. Это попытка ограбить или захватить центр. И политически мы точно будем стоять на защите. Думаю, что это очень опасная тенденция, когда всем правоохранительным органам оставили финансирование. Прокуратуре только увеличили, а у культуры забрали", - отметил Петр Порошенко.

Напомним, 28 мая Национальный центр Александра Довженко сообщил о наступлении состояния неплатежеспособности: оборотные средства предприятия иссякли.

Несколько часов спустя в Довженко-Центра пришли из СБУ с обысками и изъяли документы.

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