"Свободу Андрею Хаецкому": в МВД и судом митингуют в поддержку подозреваемого по делу пожара в Одесском колледже
О митинге под министерством внутренних дел сообщает " Укринформ ".
В Одесском апелляционном суде 28 мая рассматривают жалобу на меру пресечения в виде содержания под стражей для Андрея Хаецкого, выбранную в рамках уголовного производства о пожаре в доме Асвадурова.
Под зданием суда проходит акция в поддержку Андрея Хаецкого. Несмотря на дождь на акцию собралось около 200 человек.
Андрея Хаецкого в суд не доставили. Он находится в медчасти СИЗО в связи с ухудшением состояния здоровья.
В зале суда присутствуют народные депутаты Анатолий Урбанский, Сергей Колебошин, депутат горсовета Лилия Леонидова, директор Худмузею Александр Ройтбурд, а также сестра Андрея Хаецкого Мария. Депутаты подали ходатайство о взятии Хаецкого на поруки.
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Прокуроры попросили суд добавить к материалам дела акт о готовности колледжа к работе с подписью Хаецкого. Адвокат выступил против из-за того, что этого акта не было в суде первой инстанции. Несмотря на это, суд разрешил добавить акт к материалам дела.
Обвинение утверждает, что Хаецкого необходимо содержать в СИЗО, поскольку у него мало связей в Украине, но много за рубежом, поэтому он может скрыться от следствия. В качестве аргумента обвинения приводит то, что в период с декабря 2019 года по май 2020 Андрей Хаецкий поменял свой номер телефона.
В Киеве в поддержку Хаецкого митингующие вышли под стены МВД.
Участники акции скандируют: "Свободу Андрею Хаецкому".
По их словам, на момент пожара Хаецкий ни занимал никакой должности в колледже - за две недели до этого передал все дела преемнику.
"Он совершенно не причастен к тем обвинениям, которые сейчас есть", - утверждают активисты.
Фотографии из под МВД - "Укринформ"
По состоянию на 12:50 в суде Одессы восемь человек изъявили готовность принять Хаецкого на поруки. Суд удалился в совещательную комнату.
Фотографии из под задницы суда в Одессе - " Думская "
- Напомним, 4 декабря в Одессе загорелось помещение колледжа по ул. Троицкой, 25.
- Полиция открыла производство по статье о нарушении правил безопасности.
- В связи с трагедией 8 декабря было объявлено днем траура .
- Полиция установила двух подозреваемых в пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
- Премьер министр Алексей Гончарук объявил об отставках чиновников , ответственных за пожарную безопасность в Одесской области.
- Директору колледжа сообщено о подозрении в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия. Ее отправили под домашний арест .
- В результате пожара погибли 16 человек .
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