"Свободу Андрею Хаецкому": в МВД и судом митингуют в поддержку подозреваемого по делу пожара в Одесском колледже

28 мая, 2020, 13:31

28 мая киевляне вышли на митинг под здание МВД в поддержку подозреваемого по делу пожара в Одесском колледже в декабре 2019 года, над которым сейчас идет суд в Одессе

О митинге под министерством внутренних дел сообщает " Укринформ ".

В Одесском апелляционном суде 28 мая рассматривают жалобу на меру пресечения в виде содержания под стражей для Андрея Хаецкого, выбранную в рамках уголовного производства о пожаре в доме Асвадурова.

Под зданием суда проходит акция в поддержку Андрея Хаецкого. Несмотря на дождь на акцию собралось около 200 человек.

Андрея Хаецкого в суд не доставили. Он находится в медчасти СИЗО в связи с ухудшением состояния здоровья.

В зале суда присутствуют народные депутаты Анатолий Урбанский, Сергей Колебошин, депутат горсовета Лилия Леонидова, директор Худмузею Александр Ройтбурд, а также сестра Андрея Хаецкого Мария. Депутаты подали ходатайство о взятии Хаецкого на поруки.

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Прокуроры попросили суд добавить к материалам дела акт о готовности колледжа к работе с подписью Хаецкого. Адвокат выступил против из-за того, что этого акта не было в суде первой инстанции. Несмотря на это, суд разрешил добавить акт к материалам дела.

Обвинение утверждает, что Хаецкого необходимо содержать в СИЗО, поскольку у него мало связей в Украине, но много за рубежом, поэтому он может скрыться от следствия. В качестве аргумента обвинения приводит то, что в период с декабря 2019 года по май 2020 Андрей Хаецкий поменял свой номер телефона.

В Киеве в поддержку Хаецкого митингующие вышли под стены МВД.

Участники акции скандируют: "Свободу Андрею Хаецкому".

По их словам, на момент пожара Хаецкий ни занимал никакой должности в колледже - за две недели до этого передал все дела преемнику.

"Он совершенно не причастен к тем обвинениям, которые сейчас есть", - утверждают активисты.

Фотографии из под МВД - "Укринформ"

По состоянию на 12:50 в суде Одессы восемь человек изъявили готовность принять Хаецкого на поруки. Суд удалился в совещательную комнату.

Фотографии из под задницы суда в Одессе - " Думская "