"Реал" отказался от трансфера экс-игрока "Шахтера"

28 мая, 2020, 16:51

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан не хочет подписывать в свой клуб вингера лондонского "Челси" Виллиана

Об этом сообщает Tribal Football.

Французский тренер не заинтересован в услугах бразильца, даже учитывая то, что он может достаться испанцам бесплатно. Среди минусов - возраст и стиль игры 31-летнего вингера.

В текущем сезоне Виллиан провел за "Челси" 37 матчей, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость за бразильца составляет 22,5 млн евро. Контракт 31-летнего хавбека истекает этим летом.

Виллиан выступал за "Шахтер" с 2007 по 2013 год. Также он играл за бразильский "Коринтианс" и российский "Анжи".