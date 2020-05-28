"Реал" отказался от трансфера экс-игрока "Шахтера"
28 мая, 2020, 16:51
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан не хочет подписывать в свой клуб вингера лондонского "Челси" Виллиана
Об этом сообщает Tribal Football.
Французский тренер не заинтересован в услугах бразильца, даже учитывая то, что он может достаться испанцам бесплатно. Среди минусов - возраст и стиль игры 31-летнего вингера.
В текущем сезоне Виллиан провел за "Челси" 37 матчей, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость за бразильца составляет 22,5 млн евро. Контракт 31-летнего хавбека истекает этим летом.
Виллиан выступал за "Шахтер" с 2007 по 2013 год. Также он играл за бразильский "Коринтианс" и российский "Анжи".
- 9 апреля "Барселона" отказалась от возможности бесплатно получить полузащитника "Челси" Виллиана.
- 23 апреля руководство "Ливерпуля" начало переговоры с Виллианом, у которого этим летом заканчивается контракт.
- 28 мая стало известно, что лондонские "Арсенал" и "Тоттенхэм" начали борьбу за бразильского вингера Виллиана.
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