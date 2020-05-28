"Политклуб Виталия Портникова" в 21:15: кто гости и о чем будут говорить?

28 мая, 2020, 16:36

Присоединяйтесь к просмотру очередного выпуска ток-шоу "Политклуб" Виталия Портникова на телеканале Еспресо сегодня в 21:15

Мар'яна Безугла, народний депутат, "Слуга Народу"

Ведущий и гости программы обсудят главные политические события недели, в частности обнародованные экс-регионалом Деркачем якобы записи разговора между Петром Порошенко и Джо Байденом, а также скандал, связанный со штурмом музея Ивана Гончара представителями ГБР.

К разговору присоединятся:

Иванна Климпуш-Цинцадзе, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"

Михаил Волынец, народный депутат, фракция "Батькивщина"

Ирина Констанкевич, народный депутат, группа "За будущее"

Андрей Осадчук, народный депутат, фракция "Голос"

Виктория Гриб, народный депутат, внефракционный

Марьяна Безугла, народный депутат, "Слуга народа"

Зрители телеканала Еспресо также смогут стать полноправными участниками программы и задать свой вопрос Виталию Портников. Присоединяйтесь к эфиру после 22:30 с помощью скайпа PolitClub и звоните в студию - 044-333-49-53