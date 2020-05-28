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Espreso.tvОбщество"Политклуб Виталия Портникова" в 21:15: кто гости и о чем будут говорить?

"Политклуб Виталия Портникова" в 21:15: кто гости и о чем будут говорить?

Присоединяйтесь к просмотру очередного выпуска ток-шоу "Политклуб" Виталия Портникова на телеканале Еспресо сегодня в 21:15
  • Мар'яна Безугла, народний депутат, "Слуга Народу"

Ведущий и гости программы обсудят главные политические события недели, в частности обнародованные экс-регионалом Деркачем якобы записи разговора между Петром Порошенко и Джо Байденом, а также скандал, связанный со штурмом музея Ивана Гончара представителями ГБР.

К разговору присоединятся:

  • Иванна Климпуш-Цинцадзе, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"
  • Михаил Волынец, народный депутат, фракция "Батькивщина"
  • Ирина Констанкевич, народный депутат, группа "За будущее"
  • Андрей Осадчук, народный депутат, фракция "Голос"
  • Виктория Гриб, народный депутат, внефракционный
  • Марьяна Безугла, народный депутат, "Слуга народа"

Зрители телеканала Еспресо также смогут стать полноправными участниками программы и задать свой вопрос Виталию Портников. Присоединяйтесь к эфиру после 22:30 с помощью скайпа PolitClub и звоните в студию - 044-333-49-53

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