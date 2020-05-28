"Forbes Украина" составил рейтинг 100 самых богатых украинцев
Рейтинг журнала на своем сайте обнародовал российский Forbes .
На первом месте оказался горно-металлургический магнат Ринат Ахметов, чье состояние журнал оценил в $ 2,8 млрд.
"По сравнению с пиковым 2013-м годом состояние самого богатого украинца сократилось почти в шесть раз", - пишет издание.
Второе место в списке занимает владелец группы "Интерпайп" Виктор Пинчук с состоянием в $ 1,4 млрд.
На третьем месте - Петр Порошенко с $ 1,4 млрд. Он вернулся в список долларовых миллиардеров после пятилетнего отсутствия. В 2014 году его состояние оценивалось в $ 1,3 млрд, в 2015 году американский Forbes перестал считать его миллиардером. Тогда же "Forbes Украина" оценило состояние Порошенко в $ 750 млн.
Двое занимают одну ступень - супруги Герег, совладельцы сети гипермаркетов "Эпицентр".
Замыкает список миллиардеров с оценкой состояния в $ 1 млрд Игорь Коломойский.
Порог отсечения в рейтинге самых богатых - $ 95 млн.
Также в рейтинг вошли Дмитрий Фирташ ($ 370 млн, № 24), глава алкогольного холдинга Global Spirits, обладающий водочным брендом "Хортица" Евгений Черняк ($ 295 млн, № 30) и Павел Фукс ($ 155 млн, № 51).
В первую десятку рейтинга вошли:
- Ринат Ахметов - $ 2,8 млрд. Источник: металлургия, ТЭК;
- Виктор Пинчук - $ 1,4 млрд. Источник: металлургия;
- Петр Порошенко - $ 1,4 млрд. Источник: пищевая промышленность;
- Александр Герега Галина Герега - $ 1,3 млрд. Источник: розничная торговля, АПК;
- Геннадий Боголюбов - $ 1,2 млрд. Источник: ТЭК, инвестиции;
- Юрий Косюк - $ 1,1 млрд. Источник: АПК, пищевая промышленность;
- Константин Жеваго - $ 1,1 млрд. Источник: металлургия;
- Игорь Коломойский - $ 1 млрд. Источник: ТЭК, инвестиции;
- Вадим Новинский - $ 810 млн. Источник: металлургия;
- Александр Ярославский - $ 725 млн. Источник: недвижимость, металлургия, финансы.
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