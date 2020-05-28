"Forbes Украина" составил рейтинг 100 самых богатых украинцев

28 мая, 2020, 14:39

"Forbes Украина" опубликовал рейтинг 100 самых богатых бизнесменов Украины

Рейтинг журнала на своем сайте обнародовал российский Forbes .

На первом месте оказался горно-металлургический магнат Ринат Ахметов, чье состояние журнал оценил в $ 2,8 млрд.

"По сравнению с пиковым 2013-м годом состояние самого богатого украинца сократилось почти в шесть раз", - пишет издание.

Второе место в списке занимает владелец группы "Интерпайп" Виктор Пинчук с состоянием в $ 1,4 млрд.

На третьем месте - Петр Порошенко с $ 1,4 млрд. Он вернулся в список долларовых миллиардеров после пятилетнего отсутствия. В 2014 году его состояние оценивалось в $ 1,3 млрд, в 2015 году американский Forbes перестал считать его миллиардером. Тогда же "Forbes Украина" оценило состояние Порошенко в $ 750 млн.

Двое занимают одну ступень - супруги Герег, совладельцы сети гипермаркетов "Эпицентр".

Замыкает список миллиардеров с оценкой состояния в $ 1 млрд Игорь Коломойский.

Порог отсечения в рейтинге самых богатых - $ 95 млн.

Также в рейтинг вошли Дмитрий Фирташ ($ 370 млн, № 24), глава алкогольного холдинга Global Spirits, обладающий водочным брендом "Хортица" Евгений Черняк ($ 295 млн, № 30) и Павел Фукс ($ 155 млн, № 51).

В первую десятку рейтинга вошли: