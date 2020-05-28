"Это смешно", - Буславец отреагировала на обвинения Лероса в конфликте интересов и коррупции из-за работы сына в Энергоатоме

28 мая, 2020, 16:06

Вр. и. о. министра энергетики Ольга Буславец заявила, что ее сын пришел в Энергоатом после магистратуры, занимает там самую низкую должность и ни на что не влияет

Обвинения нардепа-"слуги" Лероса вр. и. о. министра Ольга Буславец прокомментировала на брифинге, передает Лига.Бизнес.

И.о. министра энергетики Ольга Буславец назвала смешными обвинения в коррупции со стороны народного депутата Гео Лероса из-за ее поручения НАЭК "Энергоатом" "майнить крипту".

Она отметила, что сама предложила Энергоатому рассмотреть возможность открыть майнинговый дата-центр после рабочего заседания, где представитель компании сообщил ей о возможности организовать дополнительный рынок сбыта.

"Еще прошлой осенью какая-то компания предложила Энергоатому разместить дата-центр на площадке Запорожской атомной станции, чтобы обеспечить постоянный сбыт электроэнергии. Поэтому было распоряжение рассмотреть, насколько это возможно реализовать", - сказала Буславец и добавила, что не видит в этом ничего плохого.

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Ольга Буславец заметила, что ее сын пришел в Энергоатом-Трейдинг после получения степени магистра по экономике, а его должность в подразделении Энергоатома "ни на что не влияет".

"Для меня эта ситуация даже смешная. Если бы мой сын был топ-менеджером или занимал высший пост.... Это самая низкая должность, которая соответствует его квалификации. Если этот человек (Лерос, - ред.) считает, что мой сын может влиять на работу Энергоатома - мне очень смешно", - заявила и.о. министра энергетики.

Буславец напомнила, что при назначении на свою должность, ее вместе с семьей проверяли по связям, и при необходимости она готова еще раз пройти эту проверку.

"Мне скрывать нечего", - констатировала вр.и.о. министра Буславец.

Напомним, 28 мая народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос заявил , что в. о. главы Минэнерго Ольга Буславець должна быть включена в список коррупционеров за поручение директору Энергоатома "майниты крипту" в подразделении компании, где работает ее сын, обвинив ее в конликти интересов и крупции и отметив, что предыдущий т. в. о. министра энергетики хотел сократить отдел, где работает ее сын

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