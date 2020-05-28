Промоутер заявил, что у Кличко сорвался бой с Тайсоном

28 мая, 2020, 14:15

Бывший промоутер Виталия Кличко Том Леффлер признался, что в 2004 году в украинского боксера сорвался поединок против известного американца Майка Тайсона

Об этом он заявил в интервью каналу Garneksports в YouTube.

По словам Леффлера, в 2004 году велись переговоры о поединке Виталия Кличко против бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Майка Тайсона, однако американец проиграл соотечественнику Дэнни Уильямсу, с которым и пришлось встречаться украинцу.

"Мы работали над боем Тайсона против Виталия Кличко. Но Тайсон проиграл Дэнни Уильямсу. Ну и получилось, что Виталий дрался с Уильямсом", - рассказал Леффлер.

По его словам, если Майк Тайсон тогда не мог справиться с посредственными соперниками, то в 53 года восстанавливать карьеру ему сейчас не стоит.

"Если Майк тогда был не способен побеждать таких ребят, то я не знаю, как он может быть конкурентным сейчас. Конечно, он может быть опасным в каком-то смысле. Но когда мы говорим о 12-раундовом поединке, то я не думаю, что его выступление на топовом уровне реально ", - сказал Леффлер.

В декабре 2004 года Виталий Кличко нокаутировал Дэнни Уильямса в восьмом раунде и впервые отстоял титул чемпиона мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

Напомним, 27 мая американский боксер Деонтей Уайлдер заявил, что достижение знаменитого тяжеловеса Майка Тайсона существенно преувеличенными .

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