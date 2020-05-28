Предложения выдвигаться в мэры Киева поступают от журналистов, - Ляшко

28 мая, 2020, 19:49

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что предложения выдвигаться на пост городского головы Киева ему поступают от журналистов

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода .

"От ведущей (поступило предложение, - ред.). "Хотите стать мэром". А я сказал: " интересное от вас предложение". Это такая же ситуация, как когда идет переформатирование правительства: все говорят, что я буду следующим министром здравоохранения. Такое было при увольнении Зоряны Скалецкой, такое было при увольнении Ильи Николаевича Емца. Если бы меня спросили: ты хочешь быть министром здравоохранения, я бы тоже ответил: интересное предложение", - сказал Ляшко.

На уточняющий вопрос относительно того, был ли разговор руководства фракции "Слуга народа" или президента с ним по выборам, Ляшко сказал: "Я думаю, что если будет официальная позиция "Слуги народа", по-моему, это не будет скрываться. Сейчас раздаются интересные предложения от журналистов различных СМИ. Сейчас основная задача - вывести страну из карантина, поскольку я нахожусь в должности, которая должна все же, несмотря на то, что заместитель министра здравоохранения - это политическая должность, но она должна быть вне политики, потому что в политике преодолеть эпидемию тяжело".

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