Помпео анонсировал санкции против руководства ядерной программы Ирана

28 мая, 2020, 10:47

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил о завершении периода "отказа от введения санкций" против людей, причастных к ядерной программе в Иране

"Сегодня я завершаю режим отказа от санкций против тех, кто причастен к ядерной программе Ирана. Страна продолжает ядерную эскалацию и показывает, что переговоры можно прекращать. Будущие попытки пытаться шантажировать ядерной программой приведут к еще большему давлению на режим", - заявил Помпео.

Глава Госдепа сообщил также о введении санкций против двух руководителей программы по обогащению урана в Иране Маджиду Агаи и Амджада Сазгару.

"Сообщаю о введении санкций против двух лидеров ядерной программы Ирана Маджиду Агаи и Амджад Сазгару. У ученых есть выбор: проводить свою работу в мирном направлении или рисковать попасть под санкции", - отметил глава Госдепа.

Today, I am ending the sanctions waiver for JCPOA-related projects in Iran, effective in 60 days. Iran's continued nuclear escalation makes clear this cooperation must end. Further attempts at nuclear extortion will only bring greater pressure on the regime. - Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 27, 2020

Напомним, в 2018 году США вышли из соглашения о ядерной программе Ирана и восстановили санкции против иранского режима.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился, чтобы Организация по атомной энергии Ирана немедленно начала подготовку к обогащению урана, если ядерное соглашение, подписанное в 2015 году, развалится после выхода из нее США.

Другие участники выступали за сохранение соглашения, однако Иран поэтапно стал отказываться от своих обязательств.

Переговоры по ядерной программе Ирана практически зашли в тупик после убийства в Ираке генерала Касима Сулеймани.