Петр Порошенко: обыски в Центре Довженко, нападение силовиков на Музей Гончара и атаки на украинский язык - это опасная тенденция нынешней власти

28 мая, 2020, 19:30

С экспозицией ознакомились директор Национального художественного музея Юлия Литвинец, украинский ученый-философ Евгений Быстрицкий, писатель-сказочник Сашко Лирнык, народный артист Украины, кобзарь Тарас Компаниченко с женой Ниной, кинорежиссер Ахтем Сеитаблаев, директор Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло.



"Подчеркиваем, что это не открытие выставки, оно будет позже, когда правительством будут сняты карантинные ограничения. Здесь будет открыто для широкой общественности. Это очень важные работы художников, большинство из которых имеет непосредственное отношение к Украине. У нас есть несколько идей, как это оформить. Оно будет еще дорабатываться, и время в первой декаде июня даст нам эту возможность", - сообщил Петр Порошенко .

"Часто малороссийский власть не разделяет мнений интеллигенции Украины, а творческая интеллигенция Украины не разделяет мнений малороссийской власти. Мы совершенно не пытались и не будем делать ничего политического. Ибо речь идет о прекрасном. Подчеркиваю, что все эти картины десятки или может сотни лет находились за пределами Украины. все они усилиями нашей семьи были возвращены в Украину и все они являются предметом для широкого показа. Мы совершенно не собирались и не собираемся держать это", - отметил Петр Порошенко .



Он выразил благодарность коллективу Музея Гончара и отметил, что шокирующие кадры, как ГБР по приказу властей без каких-либо законных оснований штурмует помещение выставочного зала, только добавили музею популярности среди украинцев. "Единственное положительное, что сделала за последнюю неделю власть - это популяризирует музей. Это вошло во все новости, все узнали. К сожалению, в не положительном для Украины, но в положительном для музея смысле. И сегодня запросы на то, чтобы посетить музей выросли в десятки раз. Ну, пусть хоть так", - иронизирует Порошенко.

Петр Порошенко предостерег, что нынешняя власть усиливает наступление на все украинское и патриотическое. Свидетельство тому - и нападение на Музей Гончара, и сегодняшние обыски в Центре Довженко, и попытки пересмотреть Закон о языке, и попытки ревизовать европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины.

"Не иронично я воспринимаю сегодняшний обыск в Центре Довженко. не иронично я воспринимаю факты, когда с января из государственного бюджета ни одной копейки не поступило в Центр Довженко, а они пришли с обысками. Это попытка ограбить или захватить Центр. И политически мы точно будем стоять на защите. Думаю, что это очень опасная тенденция, когда всем правоохранительным органам оставили финансирование. Прокуратуре и другим увеличили, а у культуры забрали все. Распространяют ложь и глупости. И об Украинском культурном центре, кстати, и о тех, кто причастен к его созданию. Думаю, что не случайно за последнюю неделю мы услышали, что оказывается у нас очень завышенные квоты на украинский язык в украинском искусстве, которые ввел Порошенко. Это народ ввел", - убежден пятый президент.

Порошенко отметил - создается впечатление, что других проблем кроме закона о языке власть не видит. "Они пытаются изменить закон о языке. Все у нас уже решено, только закон о языке. Очень опасно, что они сейчас подвергают суровой критике изменения в Конституцию, которые провела наша команда, по обязательности интеграции в ЕС и НАТО. Им это тоже мешает. Договорились до того, что нормы по интеграции в ЕС и НАТО мешают миру", - констатирует Петр Порошенко .

"В этих условиях нам надо быть вместе, нам надо любить Украину", - подчеркнул лидер "Европейской Солидарности". Он также поблагодарил жену Марину за идею этой экспозиции.



"Я бы очень хотела, чтобы граждане Украины также смогли после отмены карантина прийти и посмотреть. Это очень важно - поднимать уровень, развивать вкус и повышать любовь и гордость за Украину", - сказала Марина Порошенко.