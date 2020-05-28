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Espreso.tvСпортПеле неожиданно признали самым переоцененным футболистом в истории

Пеле неожиданно признали самым переоцененным футболистом в истории


фото: Getty Images
Легендарного бразильского форварда Пеле назвали наиболее переоцененным футболистом в истории

Об этом сообщает Football365 .

Пеле поставили на первое место в рейтинге. На втором месте полузащитник сборной Франции Жинола, замкнул тройку экс-защитник "Реала" и сборной Бразилии Роберто Карлос.

"Пеле не был лучшим игроком сборной Бразилии на чемпионатах мира 1958 и 1970, был травмирован почти на протяжении всего ЧМ-1962. А его невероятная статистика раздута благодаря неофициальным товарищеским матчам. Бразильцы Хелен где Фрейташ и Гарринча были потенциально такими же хорошими. Но первый родился слишком рано, когда футбол еще не показывали по телевидению, а второй не был заинтересован в бурной саморекламе. Пеле воспользовался этим и превратил футбольное мастерство в трансцендентное бессмертие", - написало издание.

Топ-10 самых переоцененных футболистов:

1. Пеле (Бразилия)

2. Жинола (Франция)

3. Роберто Карлос (Бразилия)

4. Клод Макелеле (Франция)

5. Георгий Кинкладзе (Грузия)

6. Филиппа Коутиньо (Бразилия)

7. Неймар (Бразилия)

8. Пол Скоулз (Англия)

9. Хидетоси Наката (Япония)

10. Халк (Бразилия).

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