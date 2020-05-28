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Espreso.tvОбществоОтражает готовность абонента разговаривать: Facebook запустил приложение для голосовой связи

Отражает готовность абонента разговаривать: Facebook запустил приложение для голосовой связи


фото: npe.fb.com
Компания Facebook представила приложение для звонков CatchUp, которое показывает, когда абоненты могут пообщаться по телефону

Об этом сообщает блог компании.

"NPE Team с Facebook запустила CatchUp - приложение, которое поможет оставаться на связи с родными и друзьями и показывает, когда они могут общаться", - говорится в сообщении.

В компании говорят, что разработка должна помочь людям, которые не могут решиться позвонить родным и близким, потому что не знают, удобно ли им говорить сейчас

CatchUp формирует список контактов и показывает людей, которые могут говорить. Они подписаны как "Ready to talk", то есть "готовы к разговору".

Можно осуществлять как индивидуальные, так и групповые звонки.

Сейчас компания тестирует CatchUp в США на устройствах iOS и Android.

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