Отражает готовность абонента разговаривать: Facebook запустил приложение для голосовой связи
28 мая, 2020, 08:13
Компания Facebook представила приложение для звонков CatchUp, которое показывает, когда абоненты могут пообщаться по телефону
Об этом сообщает блог компании.
"NPE Team с Facebook запустила CatchUp - приложение, которое поможет оставаться на связи с родными и друзьями и показывает, когда они могут общаться", - говорится в сообщении.
В компании говорят, что разработка должна помочь людям, которые не могут решиться позвонить родным и близким, потому что не знают, удобно ли им говорить сейчас
CatchUp формирует список контактов и показывает людей, которые могут говорить. Они подписаны как "Ready to talk", то есть "готовы к разговору".
Можно осуществлять как индивидуальные, так и групповые звонки.
Сейчас компания тестирует CatchUp в США на устройствах iOS и Android.
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