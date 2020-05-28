На Волыни работники стоматологии заразились коронавируса
28 мая, 2020, 22:26
Коронавирус обнаружили у работников Волынской областной стоматологической поликлиники
Об этом сообщили "Волынские новости" и издание "Волинь.UA" со ссылкой на зампредседателя Волынской ОГА Татьяну Щербак.
"За последние сутки в Луцке мы имеем семь больных. В стоматологической клинике заболело три человека. Из них один человек заболел за прошедшие сутки. Ведется эпидемиологическое расследование. Также болеет один работник завода "Мотор", - сказала Щербак.
За время эпидемии на Волыни подтвержден 851 случай заболевания COVID-19.
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