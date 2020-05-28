На Донбассе от остановки сердца умер командир танковой бригады
28 мая, 2020, 15:24
28 мая, в зоне Операции объединенных сил от остановки сердца умер командир 1-й отдельной танковой Северской бригады подполковник Юрий Межаков
Об этом сообщает 1 отдельная танковая Сиверская бригада в Facebook.
"28 мая в районе проведения операции Объединенных сил перестало биться сердце командира 1 отдельной танковой Сиверской бригады подполковника Юрия Межакова. Остановилось сердце патриота, воина, защитника Отечества... Он отдал свою жизнь за то, во что верил, чем жил, - за мир и свободу Украины, за достоинство и свободу украинского народа", - говорится в сообщении.
Личный состав бригады выразил соболезнования родным и близким защитника.
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