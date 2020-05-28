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Espreso.tvОбществоМинздрав планирует создать противоэпидемиологическую службу при министерстве, - Степанов

Минздрав планирует создать противоэпидемиологическую службу при министерстве, - Степанов


фото: odessamedia
В Министерстве здравоохранения обсуждают создание противоэпидемиологической службы в составе ведомства

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в четверг, сообщает Укринформ .

"Мы рассматриваем создание противоэпидемиологической службы именно в составе Министерства здравоохранения, в которой бы был очень четкий функционал, а именно - проведение всех мероприятий, установление в том числе инфекционного контроля, это реагирования, в соответствии с ситуацией силами тех специалистов, которые должны быть в этой службе ", - сказал Степанов.

  • Кабинет министров Украины принял решение о ликвидации Государственной санитарно-эпидемиологической службы в 2017 году.
 
 
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