Минздрав планирует создать противоэпидемиологическую службу при министерстве, - Степанов

28 мая, 2020, 13:04

В Министерстве здравоохранения обсуждают создание противоэпидемиологической службы в составе ведомства

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в четверг, сообщает Укринформ .

"Мы рассматриваем создание противоэпидемиологической службы именно в составе Министерства здравоохранения, в которой бы был очень четкий функционал, а именно - проведение всех мероприятий, установление в том числе инфекционного контроля, это реагирования, в соответствии с ситуацией силами тех специалистов, которые должны быть в этой службе ", - сказал Степанов.