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Espreso.tvОбществоМинздрав направил комиссию на Харьковщину из-за вспышки COVID-19 в больнице

Минздрав направил комиссию на Харьковщину из-за вспышки COVID-19 в больнице


фото: reuters
Министерство здравоохранения Украины направило комиссию в Харьковскую область, где в областной инфекционной больнице коронавирусную инфекцию COVID-19 обнаружили у 27 врачей

Об этом заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко в интервью Радио Свобода.

"Вопрос в том, что такой сигнал был получен, министр здравоохранения общался с председателем ОГА, там разные были точки зрения на эту ситуацию. Чтобы разобраться, министр здравоохранения сформировал комиссию и направил в Харьковскую область. Она еще раз проверит все факты на месте. Они подготовят справку, тогда уже, по результатам этой информации, которую мы получим от представителей Минздрава, которые были непосредственно на месте, мы проинформируем дополнительно", - сказал Ляшко.

По его словам, комиссия работает в Харькове два дня.

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