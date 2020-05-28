МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на Бундестаг

28 мая, 2020, 17:08

Посла РФ в ФРГ Сергея Нечаева вызвали в Министерство иностранных дел Германии из-за хакерской атаки на Бундестаг

Об этом сообщила пресс-служба немецкого МИД, сообщает Укринформ.

"Государственный секретарь Федерального министерства иностранных дел Мигуэль Бергер пригласил сегодня на разговор посла Российской Федерации Сергея Нечаева. От имени Федерального правительства он решительно осудил хакерскую атаку на немецкий Бундестаг", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

После сообщили, что в связи с ордером на арест гражданина РФ Дмитрия Бадина, выданным Федеральным прокурором 5 мая 2020 года, правительство ФРГ запустит в Брюсселе режим киберсанкций ЕС против лиц, ответственных за атаку на немецкий Бундестаг, в частности Бадина.

Ордер на арест Бадина был выдан на основании подозрения в том, что он вместе с другими лицами, личности которых пока не установлены, проводил "разведывательную деятельность против Федеративной Республики Германия в пользу секретной службы иностранного государства".

Бадина считают ответственным за хакерскую атаку на немецкий Бундестаг в апреле-мае 2015 года в составе группы APT28.

"Имеются достоверные доказательства того, что он был членом военной секретной службы ГРУ на момент совершения атаки", - заявили в МИД ФРГ.

Кроме того, как отметили в пресс-службе, Федеральное правительство рассматривает это дело в контексте расследования убийства в Тиргартене и "оставляет за собой право принять дальнейшие меры".