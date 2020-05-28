МАУ сократила 900 сотрудников из-за кризиса, вызванного COVID-19

28 мая, 2020, 18:26

Украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) сократила 900 сотрудников

Об этом заявил президент МАУ Евгений Дыхне, сообщает пресс-служба авиакомпании.

"К большому нашему сожалению, существенное снижение объемов деятельности авиакомпании повлекло вынужденное сокращение 900 высокопрофессиональных сотрудников МАУ", - сообщил Дыхне.

Он отметил, что причиной сокращения штата стало ограничение регулярных пассажирских авиаперевозок, вызванное пандемией коронавируса.

Дыхне также добавил, что для эффективной работы на измененном после пандемии авиарынке МАУ вводит ряд изменений. В частности, авиакомпания планирует упростить тарифную политику, уменьшить емкость салонов бизнес-класса, увеличить долю прямых продаж билетов через сайт, а также внедрить на сайте сервис полного цикла, что позволит пассажирам самостоятельно вносить изменения в бронирования.

Напомним, МАУ не будет осуществлять полеты до 1 июля.

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