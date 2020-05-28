Массовое убийство на Житомирщине: свидетель рассказал о начале стрельбы
Интервью опубликовал в Facebook журналист Юрий Бутусов.
Выживший свидетель массового убийства в Житомирской Вадим Федюнин рассказал, что около половины одиннадцатого он пошел спать, а где-то через 10-20 минут послышались крики одновременно с выстрелами в одного из убитых.
"Я еще не успел заснуть. Я слышал. Теперь, если хотите, считайте секунды... Прозвучали выстрелы. И крики одновременно с выстрелами. "Ах ты, с*ка". И выстрелы. "Ах ты с*ка". Он говорил, когда стрелял. Это вообще. Это кошмар был сильный, конечно", - отметил свидетель.
Федюнин говорит, что сначала прозвучало два выстрела.
"Два выстрела. Я крикнул: "Пацаны, он подстрелил Малько!" Крикнул Финн в соседней комнате: "Пацаны, он выстрелил в Ромку!" - сообщил свидетель.
- Напомним, 22 мая в лесу в Житомирской области мужчина из компании друзей, поехавших на рыбалку, расстрелял семь человек.
- Королевский районный суд Житомира взял под стражу подозреваемого в убийстве семи человек Анатолия Захаренко до 20 июля.
- Следователи полиции Житомирской области назначили по делу о массовом расстреле людей в Попельнянском районе около 200 экспертиз, сейчас уже проведены следственные эксперименты.
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