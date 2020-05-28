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Espreso.tvОбществоМассовое убийство на Житомирщине: свидетель рассказал о начале стрельбы

Массовое убийство на Житомирщине: свидетель рассказал о начале стрельбы

Выживший свидетель массового убийства в Житомирской Вадим Федюнин рассказал с чего началась стрельба

Интервью опубликовал в Facebook журналист Юрий Бутусов.

Выживший свидетель массового убийства в Житомирской Вадим Федюнин рассказал, что около половины одиннадцатого он пошел спать, а где-то через 10-20 минут послышались крики одновременно с выстрелами в одного из убитых.

"Я еще не успел заснуть. Я слышал. Теперь, если хотите, считайте секунды... Прозвучали выстрелы. И крики одновременно с выстрелами. "Ах ты, с*ка". И выстрелы. "Ах ты с*ка". Он говорил, когда стрелял. Это вообще. Это кошмар был сильный, конечно", - отметил свидетель.

Федюнин говорит, что сначала прозвучало два выстрела.

"Два выстрела. Я крикнул: "Пацаны, он подстрелил Малько!" Крикнул Финн в соседней комнате: "Пацаны, он выстрелил в Ромку!" - сообщил свидетель.

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