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Espreso.tvОбществоМасштабного ремонта дорог от Зеленского на Львовщине пока не видно, - Синютка

Масштабного ремонта дорог от Зеленского на Львовщине пока не видно, - Синютка


фото: ukravtodor
Сегодня только происходит завершение тех проектов, которые начинались задолго до прихода к власти Зеленского, - нардеп

1 июня Владимир Зеленский намерен открыть 8,5 км дороги Львов-Пустомыты-Меденичи.

Об этом сообщил на своей странице в ФБ народный депутат Украины от "Европейской Солидарности" Олег Синютка.

Как отмечает Олег Синютка, в понедельник, 1 июня, Владимир Зеленский намерен открыть 8,5 км дороги Львов-Пустомыты-Меденичи. Наверняка будет пафосно, с отчетностью о "достижениях" новой украинской власти на старте второго года президентства Зеленского.

Он отмечает, что "сам президент задекларировал, что ремонт и строительство дорог, это его приоритет. И в бюджете выделено на это значительные суммы, хотя государственная казна пуста. План поступлений не выполняется уже более 8 месяцев. Для своих отчетов Зеленский выбрал Львовскую область не случайно - на выборах 2019 года, это был единственный регион, в котором он проиграл Петру Порошенко. Со значительным отрывом, добавим для порядка".

Как отмечает Синютка, пиарщики президента наверное просчитали, что открытие дороги, это знак того, что новая власть не забывает о территории, где ее не слишком любят и поддерживают. С надеждой, что возможно изменение электоральных предпочтений жителей Львовщины. Это рассудят сами избиратели.

"Но они хорошо помнят, что ремонт дороги Львов-Пустомыты-Меденичи продолжается уже последние несколько лет. На его реализацию было выделено 1 млрд 106 млн грн и отремонтировано всего 45,4 км дороги. Все договоры и тендеры были проведены еще у Порошенко. Сегодня, следовательно, только происходит завершение тех проектов, которые начинались задолго до прихода к власти Зеленского ", - подчеркнул Синютка.

Нардеп также подчеркнул, что "вместе с тем масштабного ремонта дорог от Зеленского на Львовщине пока не видно. Виртуально они конечно что-то планируют, но в реальности пока ничего не делается. Поэтому и приходится пиариться на чужой работе и на чужих проектах и достижениях".

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