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Espreso.tvОбществоЛивни затопили Одессу: несколько улиц оказались под водой

Ливни затопили Одессу: несколько улиц оказались под водой


фото: Думская
Ливни, которые вызвал активный южный циклон, затопили Одессу, несколько улиц оказались под водой

Об этом сообщает Думская.

Подтопило ,в частности, Приморскую и Балковскую улицы в центре города, а также улицу Химическую. Балковскую даже стали называть "рекой".

А местные власти объясняют потоп слишком сильными ливнями.

При этом в мэрии уверяют, что канализация не забита, однако ее пропускная способность на рассчитана на такое количество воды, пишет одесское издание "Таймер".

"На участке в районе Приморского суда "смыло" дорогу, в некоторых местах - вместе с тротуаром. Проехать там решаются только редкие водители фур и внедорожников", - отмечает другой местный сайт "Пушкинская" .

Затопило даже супермаркеты.

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