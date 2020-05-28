Ливни затопили Одессу: несколько улиц оказались под водой
Об этом сообщает Думская.
Подтопило ,в частности, Приморскую и Балковскую улицы в центре города, а также улицу Химическую. Балковскую даже стали называть "рекой".
А местные власти объясняют потоп слишком сильными ливнями.
При этом в мэрии уверяют, что канализация не забита, однако ее пропускная способность на рассчитана на такое количество воды, пишет одесское издание "Таймер".
"На участке в районе Приморского суда "смыло" дорогу, в некоторых местах - вместе с тротуаром. Проехать там решаются только редкие водители фур и внедорожников", - отмечает другой местный сайт "Пушкинская" .
Затопило даже супермаркеты.
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