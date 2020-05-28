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Espreso.tvСпортЛюди хотят, чтобы мой сын заболел коронавирусом: капитан английского клуба рассказал, почему отказался тренироваться

Люди хотят, чтобы мой сын заболел коронавирусом: капитан английского клуба рассказал, почему отказался тренироваться


фото: Getty Images
Капитан английского "Уотфорда" Трой Дини заявил, что не готов вернуться к тренировкам из-за страха заболеть коронавирусом

Об этом сообщает BBC.

В семье футболиста недавно родился ребенок, у которого еще в карантин были проблемы с дыханием, поэтому футболист не хочет рисковать здоровьем сына.

"Были неприятные комментарии после моего решения. Люди желают мне, чтобы мой сын заболел коронавирусом. Это трудно. А если ты начинаешь этим людям отвечать, то они сразу понимают, что задели и продолжают говорить плохие вещи", - сказал Дини.

Игрок уже согласился вернуться к тренировкам после разговора с известным британским ученым, который заверил англичанина, что можно начинать работать.

В текущем сезоне 31-летний Трой Дини провел 18 матчей, забил 6 мячей и отдал 2 результативные передачи в АПЛ. Трансферная стоимость форварда составляет 6,5 млн евро.

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