Люди хотят, чтобы мой сын заболел коронавирусом: капитан английского клуба рассказал, почему отказался тренироваться
Об этом сообщает BBC.
В семье футболиста недавно родился ребенок, у которого еще в карантин были проблемы с дыханием, поэтому футболист не хочет рисковать здоровьем сына.
"Были неприятные комментарии после моего решения. Люди желают мне, чтобы мой сын заболел коронавирусом. Это трудно. А если ты начинаешь этим людям отвечать, то они сразу понимают, что задели и продолжают говорить плохие вещи", - сказал Дини.
Игрок уже согласился вернуться к тренировкам после разговора с известным британским ученым, который заверил англичанина, что можно начинать работать.
В текущем сезоне 31-летний Трой Дини провел 18 матчей, забил 6 мячей и отдал 2 результативные передачи в АПЛ. Трансферная стоимость форварда составляет 6,5 млн евро.
- 28 мая стало известно, что 17 июня состоятся первые матчи чемпионата Англии по футболу после карантина.
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