Лерос заявил о коррупции и конфликте интересов и. о. министра энергетики Буславец: сын работает в Энергоатоме

28 мая, 2020, 15:09

Нардеп от фракции "Слуга народа" Гео Лерос заявил, что и. о. главы Минэнерго Ольга Буславец должна быть включена в список коррупционеров из-за поручения директору Энергоатома "майнить крипту" в подразделении компании, где работает ее сын

Об этом нардеп-"слуга" Гео Лерос написал в Facebook.

"Министр энергетики Ольга Буславец должна быть внесена в реестр коррупционеров за нарушение антикоррупционного законодательства. Министр действовала в состоянии реального конфликта интересов, когда 8 мая непосредственно дала "отдельное поручение" подразделению Энергоатома, для того, чтобы сохранить выведенное ранее подразделение, в котором работает ее сын", - заявил нардеп.

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По словам Лероса, Ринат Ахметов поставил своего министра Буславец и теперь Украина покупает тепловую и альтернативную энергию, уничтожая дешевую атомную энергетику, а другие граждане - заложники и не могут на это повлиять.

Лерос отметил, что подает заявление в НАПК по якобы сделкам Буславец.

Он пояснил, что Энергоатом - оператор ядерных установок, имеет в своей структуре обособленные подразделения. Все эти подразделения являются неотъемлемой частью всей компании, а их руководители подчиняются исключительно руководителю Энергоатома. Последнее из созданных обособленных подразделений ОП "Энергоатом-Трейдинг", занимающееся торговлей электроэнергией.

"И вот в этом разделе в отделе "торговли на рынке на сутки вперед" работает Буславец Станислав Александрович, сын нынешней вр.и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды. Министр имеет полную власть над руководителем Энергоатома, именно министр вносит в Кабинет министров Украина представление на увольнение или назначение президента компании и его заместителей - вице-президентов ", - отметил нардеп-"слуга".

Он отметил, что 28 апреля Буславец издала "отдельное поручение", в п.3 которого поручает директорату Развития ядерной энергии и атомной промышленности и ГП НАЭК "Энергоатом" совместно с обособленным подразделением "Энергоатом-Трейдинг" ГП НАЭК "Энергоатом" проработать вопрос о возможности майнинга криптовалют атомными станциями".

"То есть, вр.и.о. министра дает "отдельное поручение" вр.и.о. президента Энергоатома П.Котину работать со своими подчиненными, которые работают в "Энергоатом-трейдинг". Поручение абсурдно, но напоминаю именно в этом подразделении работает сын Ольги Буславец, который занимается продажей э/э ", - подчеркнул он.

По словам Лерос, это поручение Буславец сделала, чтобы спасти рабочее место сына, ведь за время выполнения обязанностей министра энергетики Виталием Шубиным (первый в. и. о. министра энергетики в правительстве Шмыгаля в марте-апреле, - ред.) весь отдел ОП "Энергоатом-Трейдинг" хотели расформировать.

"НАПК обязана немедленно вручить протокол о коррупции вр.и.о. министра Буславец, после чего она будет внесена в реестр коррупционеров. Более он не может занимать должность министра энергетики и премьер-министр Шмыгаль должен ее немедленно уволить за то, что Буславец на государственной должности преследует свои личные интересы", - отметил Лерос.

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