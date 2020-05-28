Кулеба приравнял гомосексуалов к насильникам за якобы нарушения законодательства при усыновлении

Об этом чиновник сказал Бабелю.

"Лица, не имеющие соответствующего свидетельства, идут на обман, чтобы получить ребенка. Они создают фиктивные браки, подделывают документы, идут на другие схемы, чтобы получить ребенка незаконным способом", - написал он.

Позже он расширил свое мнение.

"В частности из посольств поступает информация, что лица, которые пользуются услугами суррогатного материнства, регистрируют фиктивный брак, а потом женщина в посольстве отказывается от ребенка в пользу лица, записанного в свидетельстве о рождении отцом ребенка. Даже если в стране, куда вывозят ребенка, разрешены однополые браки, то лица, пользующиеся услугами суррогатного материнства в Украине подчиняются законам Украины. Регистрация ребенка происходит обманным путем", - передал слова Кулебы его секретарь.

Чиновник не уточнил, о посольствах каких именно стран говорится, сколько таких случаев было раскрыто, и есть ли какие-то данные по этому у правоохранительных органов. Секретарь Кулебы посоветовал "обратиться напрямую в посольства тех стран, в которых запрещено суррогатное материнство".

На заявления детского омбудсмена отреагировали украинские правозащитные группы, в частности ОО Глобал Альянс обратилась к уполномоченному по правам человека и президенту с просьбой проверить сообщение Кулебы на признаки дискриминации и подстрекательство к ненависти по признаку сексуальной ориентации, а также принять соответствующие меры.

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