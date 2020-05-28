 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКриклий: 6 областей позволили железнодорожное сообщение, еще 2 - восстановление движения электричек

Криклий: 6 областей позволили железнодорожное сообщение, еще 2 - восстановление движения электричек

Восстановление межобластного железнодорожного сообщения позволили уже в 6 областях, еще 2 области санкционировали возобновление движения пригородных поездов

Об этом сообщил в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"На сегодня есть решение областных комиссий по восстановлению сообщения в Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Полтавской и Черкасской областях. Областные комиссии Черновицкой и Закарпатской областей не позволили восстановления движения. Областные комиссии Тернопольской и Хмельницкой областей позволили запустить только пригородное сообщение. Другие регионы примут решение дополнительно в течение 28-30 мая ", - написал Криклий.

Министр добавил, что к запуску с 1 июня готовы 42 поезда, а пассажиры смогут покупать билеты за 90 дней до даты отправления, а не за 45-60, как было раньше.

Криклий также отметил, что количество поездов может быть увеличена.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 мая, 2020 четверг

больше новостей

28 мая, 2020 четверг

27 мая, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать