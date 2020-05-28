Криклий: 6 областей позволили железнодорожное сообщение, еще 2 - восстановление движения электричек

28 мая, 2020, 11:32

Восстановление межобластного железнодорожного сообщения позволили уже в 6 областях, еще 2 области санкционировали возобновление движения пригородных поездов

Об этом сообщил в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"На сегодня есть решение областных комиссий по восстановлению сообщения в Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Полтавской и Черкасской областях. Областные комиссии Черновицкой и Закарпатской областей не позволили восстановления движения. Областные комиссии Тернопольской и Хмельницкой областей позволили запустить только пригородное сообщение. Другие регионы примут решение дополнительно в течение 28-30 мая ", - написал Криклий.

Министр добавил, что к запуску с 1 июня готовы 42 поезда, а пассажиры смогут покупать билеты за 90 дней до даты отправления, а не за 45-60, как было раньше.

Криклий также отметил, что количество поездов может быть увеличена.

Напомним, ранее сообщалось о начале продажи билетов на в целом 26 поездов .

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