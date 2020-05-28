Красный Крест заявил о более 200 нападений на медиков из-за COVID-19

28 мая, 2020, 10:42

Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер заявил, что с начала эпидемии зарегистрировано 208 нападений на работников здравоохранения, связанных с коронавирусом, в 13 странах

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам Мауера, на медиков нападают и жестоко с ними обращаются, когда они наиболее необходимы.

"Кризис COVID-19 быстро грозит превратиться в кризис защиты", - заявил он.

Он сообщил, что Красный Крест собрал данные из 13 стран Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной и Южной Америки и Африки, и "вероятно, фактические цифры гораздо выше", если речь идет об угрозах для медиков.

Сообщается, что в 23% случаев - это физические нападения, 20% - приступы дискриминационного характера. Также медики сталкивались с умышленным необеспечением им помощи и средств защиты.

Но Мауэр признал, что зафиксированные случаи резко контрастируют с распространенными проявлениями благодарности и аплодисментами медработникам на передовой борьбы с коронавирусом.