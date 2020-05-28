Красный Крест заявил о более 200 нападений на медиков из-за COVID-19
Об этом сообщает Радио Свобода.
По словам Мауера, на медиков нападают и жестоко с ними обращаются, когда они наиболее необходимы.
"Кризис COVID-19 быстро грозит превратиться в кризис защиты", - заявил он.
Он сообщил, что Красный Крест собрал данные из 13 стран Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной и Южной Америки и Африки, и "вероятно, фактические цифры гораздо выше", если речь идет об угрозах для медиков.
Сообщается, что в 23% случаев - это физические нападения, 20% - приступы дискриминационного характера. Также медики сталкивались с умышленным необеспечением им помощи и средств защиты.
Но Мауэр признал, что зафиксированные случаи резко контрастируют с распространенными проявлениями благодарности и аплодисментами медработникам на передовой борьбы с коронавирусом.
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