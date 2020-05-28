Конфликт Трампа и Twitter: американский президент подготовил специальный указ о соцсетях

28 мая, 2020, 11:37

Президент США Дональд Трамп после конфликта с Twitter подготовил специальный указ о социальных сетях

Как заявила представитель Белого дома журналистам во время перелета в Вашингтон с мыса Канаверал во Флориде, указ будет опубликован 28 мая, сообщает DW .

Подробности документа пока неизвестны.

Ранее Трамп пригрозил ввести регулирование соцсетей или даже закрыть их за "подавления консервативных мнений".

Конфликт возник из-за того, что 26 мая соцсеть Twitter впервые в истории обозначила сообщение президента Трампа как "недостоверное".

В ответ Трамп обвинил Twitter в "удушении свободы слова".

Он также заявил, что может регулировать деятельность соцсетей или вообще закрыть их .