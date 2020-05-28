Концерты украинских звезд, исторические программы, "Пробег под каштанами": Кличко о праздновании Дня Киева в онлайн-формате

28 мая, 2020, 14:01

В этом году, из-за карантина, День Киева будут праздновать в онлайн-формате, улицы столицы не будут перекрывать, но будут усиленно патрулировать наряды полиции

Об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Еспресо.TV .

В последнее воскресенье мая Киев традиционно отмечает день рождения города. В этом году он приходится на 31 мая.

Мэр Киева отметил, что обычно в столице происходят большие концерты, фестивали еды, "Пробег под каштанами", но в этом году такие массовые мероприятия запрещены.

"День Киева будем праздновать в совершенно другом формате - онлайн-формате. В частности, на телеканале" Киев "будут транслировать живые концерты известных украинских исполнителей, покажут программы об истории столицы и о том, чем она живет сегодня. Готовят праздничные сюрпризы также для пользователей соцсетей. Столичные коллективы создают ролики, которые обнародуют на страницах в соцсетях. Традиционный "Пробег под каштанами" тоже состоится в онлайн-формате. Там есть интересная задумка. За всех киевлян будут бегать несколько человек ", - сказал Кличко.

Он также отметил, что улицы Киева перекрывать не будут.

"Также хочу отметить, что в этот день город будут усиленно патрулировать наряды полиции и муниципальные стражи. Относительно въезда в Киев - его мы ограничивать не будем. Я надеюсь, что у людей хватит сознания не подвергать себя опасности и не ехать массово в столицу ", - подчеркнул Кличко.

Напомним, в Минздраве сообщили, что День Киева, из-за запрета массовых мероприятий, будет проходить онлайн .

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