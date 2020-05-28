Княжицкий: больше из украинских городов от карантина пострадает Львов

28 мая, 2020, 13:42

Пандемия больше всего бьет по рыночному классу, по людям, которые зарабатывали по туризму. Во Львове их процент самый крупный в Украине. Это вопрос не только поступлений в бюджет, но в первую очередь безработица, которая может отбросить город в 90-е годы

Об этом заявил народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий во время выступления на сессии Львовского городского совета в четверг, 28 мая, передает журналист Espreso.tv.

Внеочередное заседание горсовета было созвано по требованию фракции "Европейская Солидарность" в ЛГС с целью рассмотреть постановления по защите медиков и путей борьбы с коронавирусом.

По словам Княжицкого, Львов сегодня не готов ни к борьбе с COVID-19, ни к экономическим последствиям, которые вызвал карантин.

"Когда в других регионах происходит спад заболеваемости, во Львове, к сожалению, заболеваемость растет. В чем причина? Во-первых, во Львове всегда меньше тестировали. Когда я ездил по Украине с гуманитарной помощью от фонда Порошенко и приезжал в разные районы Львовщины, бывало , что ни одного теста не было проведено. Тогда специалисты говорили, что Львовщина была одной из последних по уровню тестирования в Украине. Сейчас начали тестировать, но тестов не хватает. Мы были вчера в львовских больницах, люди ждут результатов по 10 дней. Поэтому , очевидно, нам надо думать, что делать с ситуацией, которая складывается во Львове", - отметил нардеп.

Княжицкий обратился к городскому председателю Львова:

"Мне очень жаль, что мы, депутаты Верховной Рады, не только от" Европейской Солидарности", которую я представляю, но и так же от других фракций, входящих в объединение Львовщина, не имеем обратной связи со Львовом так, как имеют другие города и другие депутаты. Ко мне не было ни одной просьбы ни от мэра, ни от городского совета в принятии тех или иных законов, которые могли бы помочь городу".

В завершение выступления Княжицкий призвал городские власти перестать заниматься пиаром, а делать реальные шаги, которые бы помогли жизни львовян.

Справка: 28 мая начала работу сессия Львовского городского совета, посвященная борьбе с COVID-19. В начале заседания, пятеро депутатов из "Взаимопомощи" объявили о выходе из фракции. Свое решение они объяснили авторитаризмом и популизмом, который царит в партии действующего городского головы Львова.