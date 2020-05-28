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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Киеве: Кличко рассказал, в каком случае столица вернется в карантин

Коронавирус в Киеве: Кличко рассказал, в каком случае столица вернется в карантин


фото: klichko.org
Мэр Киева Виталий Кличко представил условия, при которых город вернется в карантин

Об этом он сказал на брифинге, передает Еспресо.TV .

"Главное - чтобы послабления не привели к новой волне заболеваемости. Если количество больных коронавирусом будет увеличиваться, у нас есть алгоритм действий", - сказал он.

Киев определил условия, при которых городу придется вернуться в карантин:

  • Если общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней составит более 24 человека на 100 тыс населения
  • Если загруженность коек в медучреждениях, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем коронавируса, будет более 75%

"Поэтому еще раз обращаюсь ко всем: давайте вместе не допустим возвращения в карантин. Давайте соблюдать правила безопасности - не пренебрегать масками, перчатками, социальной дистанцией, внимательно относитесь к своему здоровью", - сказал Кличко.

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