Коронавирус в Киеве: Кличко рассказал, в каком случае столица вернется в карантин
28 мая, 2020, 12:43
Мэр Киева Виталий Кличко представил условия, при которых город вернется в карантин
Об этом он сказал на брифинге, передает Еспресо.TV .
"Главное - чтобы послабления не привели к новой волне заболеваемости. Если количество больных коронавирусом будет увеличиваться, у нас есть алгоритм действий", - сказал он.
Киев определил условия, при которых городу придется вернуться в карантин:
- Если общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней составит более 24 человека на 100 тыс населения
- Если загруженность коек в медучреждениях, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем коронавируса, будет более 75%
"Поэтому еще раз обращаюсь ко всем: давайте вместе не допустим возвращения в карантин. Давайте соблюдать правила безопасности - не пренебрегать масками, перчатками, социальной дистанцией, внимательно относитесь к своему здоровью", - сказал Кличко.
- В Киеве 54 новых случая COVID-19.
Читайте также
-
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-
-
Читайте также
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-