Кличко назвал условия посещения детских садов, которые откроют с 1 июня
Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV .
"С первого июня с соблюдением санитарных норм и строгих требований начнут работать детские сады столицы", - заявил он.
Кличко отметил, что учреждения готовятся к работе в новых условиях.
Мэр отметил, что город утвердило рекомендации по работе детсадов:
"Ежедневно утром всем работникам и детям должны измерять температуру. Тех, у кого она выше 37,2 не будут допускать в учреждения".
Также городской голова подчеркнул необходимость пребывания в масках родителей.
Обязательным требованием является наличие антисептиков с детсадах.
"В заведениях запрещено использование многоразовых полотенец, мягких игрушек, ковров с длинным ворсом, а также и работники и дети должны находиться в помещении только в сменной обуви", - отметил мэр.
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