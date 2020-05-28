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Espreso.tvОбществоКличко назвал условия посещения детских садов, которые откроют с 1 июня

Кличко назвал условия посещения детских садов, которые откроют с 1 июня


фото: ukrinform
Мэр Киева Виталий Кличко озвучил требования к родителям, детям, воспитателям и состоянию садов до их открытия с первого июня

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV .

"С первого июня с соблюдением санитарных норм и строгих требований начнут работать детские сады столицы", - заявил он.

Кличко отметил, что учреждения готовятся к работе в новых условиях.

Мэр отметил, что город утвердило рекомендации по работе детсадов:

"Ежедневно утром всем работникам и детям должны измерять температуру. Тех, у кого она выше 37,2 не будут допускать в учреждения".

Также городской голова подчеркнул необходимость пребывания в масках родителей.

Обязательным требованием является наличие антисептиков с детсадах.

"В заведениях запрещено использование многоразовых полотенец, мягких игрушек, ковров с длинным ворсом, а также и работники и дети должны находиться в помещении только в сменной обуви", - отметил мэр.

 

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