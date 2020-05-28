Гироборды: правила выбора для всей семьи

28 мая, 2020, 17:16

Электротранспорт, который радует взрослых и детей в весенне-летний сезон, – гироборд. С управлением устройства справится каждый – необходимо встать на девайс и наклониться вперед. Чтобы повернуть в сторону, пользователь переносит вес тела на соответствующую ногу

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Детские гироборды отличаются колесами уменьшенного диаметра – до 5 дюймов. Приспособления передвигаются со скоростью 8 км/ч. Материал, из которого изготовлены мини-сигвеи для детей, – прочный пластик. Устройство весит немного, поэтому родителям несложно вынести его в руках во двор.

Взрослые модели развивают скорость до 25 км/ч. Выдерживают вес 120 кг. Изделия с диаметром колес 20 дюймов показывают впечатляющую отличную проходимость. Большим спросом пользуются модели средней ценовой категории, оснащенные колесами 4-10 дюймов. Если вы планируете передвигаться по гравийной дороге и кочкам, специалисты рекомендуют купить варианты с колесами на 10 дюймов. Какие еще критерии выбора важны, об этом ниже.

Особенности конструкции гиробордов

Выбирая гироборд, поинтересуйтесь количеством плат, установленных под корпусом. В оригинальных моделях от проверенных производителей две платы управляют двигателями, третья считается материнской.

В большинстве бюджетных устройств установлен аккумулятор с низкой мощностью. Подходящий вариант – батарея от известных производителей, к примеру, LG или Samsung, рассчитанных на 4400 мАч. Высокое качество аккумулятора подтверждает маркировка, указывающая на сертификат пожаробезопасности UL. Также премиум батарею определяет наличие сертификатов на отсутствие вредных компонентов в составе, а также о защите от пыли и влаги. Недопустимо, чтобы аккумулятор находился вне пластикового корпуса, к примеру, в синей пленке.



Решив купить гироборд, поинтересуйтесь мощностью аппарата. Изменить этот параметр невозможно, ведь он заложен в прошивке прибора. Ищете высокоскоростной транспорт? Выберите устройство мощностью 500 Вт.

Как выглядит лучший гироборд

Функциональный девайс, удобный в эксплуатации, отличается такими характеристиками:

В долговечных моделях установлено 2 аккумулятора. Заряда батареи на 38 Вольт хватает на преодоление расстояния 25 км. Благодаря двум аккумуляторам, устройство проходит более длительный путь.

Оптимальная скорость движения – 12-16 км/ч.

Наличие подсветки, обеспечиваемой светодиодами. Они расположены в крыльях и фарах, колесах транспортного средства, или находятся около фар.

За мощность мини-сигвея отвечает двигатель. Оптимальное значение – 350-700 В.

В пути пригодятся Bluetooth динамики и пульт дистанционного управления. С таким электротранспортом не заскучаете.

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