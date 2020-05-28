Гироборды: правила выбора для всей семьи
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Детские гироборды отличаются колесами уменьшенного диаметра – до 5 дюймов. Приспособления передвигаются со скоростью 8 км/ч. Материал, из которого изготовлены мини-сигвеи для детей, – прочный пластик. Устройство весит немного, поэтому родителям несложно вынести его в руках во двор.
Взрослые модели развивают скорость до 25 км/ч. Выдерживают вес 120 кг. Изделия с диаметром колес 20 дюймов показывают впечатляющую отличную проходимость. Большим спросом пользуются модели средней ценовой категории, оснащенные колесами 4-10 дюймов. Если вы планируете передвигаться по гравийной дороге и кочкам, специалисты рекомендуют купить варианты с колесами на 10 дюймов. Какие еще критерии выбора важны, об этом ниже.
Особенности конструкции гиробордов
Выбирая гироборд, поинтересуйтесь количеством плат, установленных под корпусом. В оригинальных моделях от проверенных производителей две платы управляют двигателями, третья считается материнской.
В большинстве бюджетных устройств установлен аккумулятор с низкой мощностью. Подходящий вариант – батарея от известных производителей, к примеру, LG или Samsung, рассчитанных на 4400 мАч. Высокое качество аккумулятора подтверждает маркировка, указывающая на сертификат пожаробезопасности UL. Также премиум батарею определяет наличие сертификатов на отсутствие вредных компонентов в составе, а также о защите от пыли и влаги. Недопустимо, чтобы аккумулятор находился вне пластикового корпуса, к примеру, в синей пленке.
Решив купить гироборд, поинтересуйтесь мощностью аппарата. Изменить этот параметр невозможно, ведь он заложен в прошивке прибора. Ищете высокоскоростной транспорт? Выберите устройство мощностью 500 Вт.
Как выглядит лучший гироборд
Функциональный девайс, удобный в эксплуатации, отличается такими характеристиками:
- В долговечных моделях установлено 2 аккумулятора. Заряда батареи на 38 Вольт хватает на преодоление расстояния 25 км. Благодаря двум аккумуляторам, устройство проходит более длительный путь.
- Оптимальная скорость движения – 12-16 км/ч.
- Наличие подсветки, обеспечиваемой светодиодами. Они расположены в крыльях и фарах, колесах транспортного средства, или находятся около фар.
- За мощность мини-сигвея отвечает двигатель. Оптимальное значение – 350-700 В.
- В пути пригодятся Bluetooth динамики и пульт дистанционного управления. С таким электротранспортом не заскучаете.
Гироборд в Украине в широком ассортименте представлен в интернет-магазине Цитрус. Компания сотрудничает с надежными поставщиками сертифицированной продукции. На товары предоставляется кешбэки. Оформить покупку можно в кредит или рассрочку.
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